В Белгороде пройдет хакатон от компании ВКонтакте

Участников ожидают лекции от приглашённых экспертов IT-отрасли, обратная связь по проектам от менторов, фирменный мерч и возможность участия в самом продвинутом хакатоне страны.

Команда-победитель получит приз в размере 50 тысяч рублей, другие команды-призёры также будут награждены денежными вознаграждениями и подарками от партнеров.

«Цифровизация городов, умные сервисы и полезные решения, делающие жизнь проще - это тенденция на ближайшие годы. Думаю, хакатон подобного уровня сможет привлечь не только участников из разных регионов страны, но и станет отправной точкой в создании и развитии новых региональных команд, которые в дальнейшем будут задавать тон технологических перемен во всей cтране», - отметил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Регистрация на мероприятие уже стартовала - приглашаются команды от 2-х до 4-х человек с 16 лет, заявку заполняет капитан команды.

Все подробности можно узнать в официальной группе мероприятия [vk.com/vkhack_bel|ВКонтакте]

Хакатон — это соревнование для разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и других специалистов. Каждая команда выбирает одно из предложенных заданий и за короткое время создаёт технологическое решение - сайт, мобильное приложение или cервис.