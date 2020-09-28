В Белгороде пройдет хакатон от компании ВКонтакте

17 и 18 октября IT-кластер Белгородской области проведёт на базе СДК БГТУ им. В.Г. Шухова первый в регионе официальный Хакатон ВКонтакте.
Команды из IT-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут технологические решения для социально значимых проектов и бизнес-задач по четырём трекам: «Технологии», «Культура», «Медиа». Также будет секретный кейс от компании ВКонтакте.
«Белгород стал единственным городом в Центрально-федеральном округе, который получил право проводить Хакатон по лицензии ВКонтакте. И это здорово, что именно у нас соберутся участники из разных уголков страны и получат отличную возможность познакомиться между собой, поработать над кейсами, сделать практически готовое решение и представить его экспертам из команды ВКонтакте, а также региональным IT-специалистам. Надеемся, что это мероприятие позволит создать среду для развития как для молодых специалистов, так и для опытных разработчиков и всех, кому близки технологии», - отметил организатор хакатона и куратор регионального IT-кластера Дмитрий Задохин.
Участников ожидают лекции от приглашённых экспертов IT-отрасли, обратная связь по проектам от менторов, фирменный мерч и возможность участия в самом продвинутом хакатоне страны.
Команда-победитель получит приз в размере 50 тысяч рублей, другие команды-призёры также будут награждены денежными вознаграждениями и подарками от партнеров.
«Цифровизация городов, умные сервисы и полезные решения, делающие жизнь проще - это тенденция на ближайшие годы. Думаю, хакатон подобного уровня сможет привлечь не только участников из разных регионов страны, но и станет отправной точкой в создании и развитии новых региональных команд, которые в дальнейшем будут задавать тон технологических перемен во всей cтране», - отметил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.
Регистрация на мероприятие уже стартовала - приглашаются команды от 2-х до 4-х человек с 16 лет, заявку заполняет капитан команды.
Все подробности можно узнать в официальной группе мероприятия [vk.com/vkhack_bel|ВКонтакте]
Хакатон — это соревнование для разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и других специалистов. Каждая команда выбирает одно из предложенных заданий и за короткое время создаёт технологическое решение - сайт, мобильное приложение или cервис.
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