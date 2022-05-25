Евгений Заболотный

В чем суть вашего перформативного театра?

«Суть очень проста...» - хотел бы сказать, но нет. Во-первых, я ставлю спектакль впервые! Да, мне не стыдно об этом говорить. Одновременно с представлением, я открываю перформативную площадку. Спектакли «LOOP» Елизаветы Тарабановой, «Место, которого не было» Ксении Михеевой - эти работы хочу привезти в моё пространство и познакомить Курскую область с современным искусством.

Также, важный аспект моей деятельности - дать «сообщникам» и коллегам по цеху возможность танцевать и творить. Для всех артистов, пандемия стала сложным временем, без возможности выходить к зрителю и показывать свой труд. Актеры, танцоры, музыканты и художники стали «голодными до искусства»

То, что сейчас ставите, вы сами называете «перформативным спектаклем». Расскажите, что вы вкладываете в это понятие?

Для сравнения, начну с того, что такое «перформанс» и в чем отличие от «перформативного театра».

Перформанс - это момент, когда исполнитель или группа исполнителей вступают в ментально-физическое взаимодействие с публикой, в определенном месте и времени. С артистом можно и нужно создавать отношения. Это не театр. А перформативное исполнение - это тоже самое, только по сценарию.

Мы рифмуем ощущениями, воздействием, восприятием, но по сценарию, как в театре. Языком исполнения является тело и нутро. Это и называется перформативный театр, и в нем живут перформативные спектакли.

Какое главное «чувство» в вашем спектакле?

Самое главное чувство нашего спектакля заложено в его эпилоге - целостность и безопасность. По сути, это результат, к которому исполнители должны прийти. Задача нелегкая, потому что тело не обмануть. Если мы не прочувствуем и не проживём, то будем изображать, а это уже ложь.

Что главное вы хотите показать своему зрителю? Хотите ли вы ему что-то доказать, научить или обличить в чем-либо?

Недавно пересмотрел спектакль «Милый друг», где Шарль Форэстье разговаривал с Дюруа и сказал такую фразу: «...-смерть , она самая надежная»

Также наш редактор нашла высказывание: «Человек - это постоянное усилие. Вы каждый день должны воспроизводить его в себе»

Наш спектакль про жизнь. Мы призываем нашего зрителя посмотреть на ЖИЗНЬ. Смерть неизбежна, но время, которое нам дано, нужно пройти наполнено. Найти свое дело, цель, смысл, удовольствие, миссию. И все это реализовать. Потому что у нас есть на это возможность.

Тяжело быть актером и режиссером одновременно?

Быть актером и режиссером спектакля, который ставишь и исполняешь в нем задачу,- да, тяжело! Шаг влево, шаг вправо и мне лично никто не скажет ошибку или недоработку. Я учусь фиксировать результат самостоятельно, чтобы смотреть на это со стороны, как режиссер, и обратно нырять в задачу как артист. Огромная ответственность перед партнерами!