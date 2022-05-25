Евгений Заболотный

Хореограф, танцор, артист.
Создатель и режиссер-постановщик Курского перформативного театра.
В чем суть вашего перформативного театра?
«Суть очень проста...» - хотел бы сказать, но нет. Во-первых, я ставлю спектакль впервые! Да, мне не стыдно об этом говорить. Одновременно с представлением, я открываю перформативную площадку. Спектакли «LOOP» Елизаветы Тарабановой, «Место, которого не было» Ксении Михеевой - эти работы хочу привезти в моё пространство и познакомить Курскую область с современным искусством.
Также, важный аспект моей деятельности - дать «сообщникам» и коллегам по цеху возможность танцевать и творить. Для всех артистов, пандемия стала сложным временем, без возможности выходить к зрителю и показывать свой труд. Актеры, танцоры, музыканты и художники стали «голодными до искусства»
То, что сейчас ставите, вы сами называете «перформативным спектаклем». Расскажите, что вы вкладываете в это понятие?
Для сравнения, начну с того, что такое «перформанс» и в чем отличие от «перформативного театра».
Перформанс - это момент, когда исполнитель или группа исполнителей вступают в ментально-физическое взаимодействие с публикой, в определенном месте и времени. С артистом можно и нужно создавать отношения. Это не театр. А перформативное исполнение - это тоже самое, только по сценарию.
Мы рифмуем ощущениями, воздействием, восприятием, но по сценарию, как в театре. Языком исполнения является тело и нутро. Это и называется перформативный театр, и в нем живут перформативные спектакли.
Какое главное «чувство» в вашем спектакле?
Самое главное чувство нашего спектакля заложено в его эпилоге - целостность и безопасность. По сути, это результат, к которому исполнители должны прийти. Задача нелегкая, потому что тело не обмануть. Если мы не прочувствуем и не проживём, то будем изображать, а это уже ложь.
Что главное вы хотите показать своему зрителю? Хотите ли вы ему что-то доказать, научить или обличить в чем-либо?
Недавно пересмотрел спектакль «Милый друг», где Шарль Форэстье разговаривал с Дюруа и сказал такую фразу: «...-смерть , она самая надежная»
Также наш редактор нашла высказывание: «Человек - это постоянное усилие. Вы каждый день должны воспроизводить его в себе»
Наш спектакль про жизнь. Мы призываем нашего зрителя посмотреть на ЖИЗНЬ. Смерть неизбежна, но время, которое нам дано, нужно пройти наполнено. Найти свое дело, цель, смысл, удовольствие, миссию. И все это реализовать. Потому что у нас есть на это возможность.
Тяжело быть актером и режиссером одновременно?
Быть актером и режиссером спектакля, который ставишь и исполняешь в нем задачу,- да, тяжело! Шаг влево, шаг вправо и мне лично никто не скажет ошибку или недоработку. Я учусь фиксировать результат самостоятельно, чтобы смотреть на это со стороны, как режиссер, и обратно нырять в задачу как артист. Огромная ответственность перед партнерами!
Я уважаю классический театр, но у художника перформативной формы в арсенале есть только язык тела, пространство и его правда переживания в моменте.
Ваши работы определенно входят в категорию современного искусства. Расскажите, что именно для вас есть искусство?
Смотрите, читатели будут проецировать интонацию, может сложится какой-то образ обо мне, после прочтения этой статьи, и это искусство! Жизнь человеческого духа! Представьте, как можно покопаться в материале о нейронных связях в мозгу человека и переложить это на пластику художника на сцене, будто он - это нейрон. И именно его выбрали для того, чтобы он передал зрителю ощущение или мысль. Любая форма общения с миром через картину или движение - это искусство! Все, во что вкладывают ценность своего существования – искусство. Потому что все мы хотим, чтобы на нас обратили внимание и для этого что-то делаем.
Не задумываетесь о большой театральной форме?
Спектакль малой формы длится пятьдесят минут. Над большой формой не задумывался. В театре большая форма это трехчасовой спектакль с антрактом. Я такого в хореографии еще не практиковал. Но обязательно к этому приду.
Я уважаю классический театр, но у художника перформативной формы в арсенале есть только язык тела, пространство и его правда переживания в моменте. И большая форма может передержать, сгрустить и потерять зрителя.
Какие ваши дальнейшие творческие планы?
В планах открыть перформативный театр в городе Курске, сыграть премьеру. Параллельно с моей командой мы работаем над интерактивным шоу. Это расследование преступления в стиле dark cabaret совместно с кампанией «Музыкальный клуб «Черчиль». Мы создаем сценарий для перформативной работы о союзе природы и человеческого труда - называется «ЦИКАДА».
Следим за временем и пытаемся сохранить профессию, а также поддерживать зрителей и коллег со всего мира, так как законы сцены равны для всех наций и рас огромного великолепного земного шара!
Текст: Мария Вербина
Фото: Евгений и Мария Сухоруковы
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