Белгородский независимый молодежный театр «Новая сцена – 2» представляет ежегодный фестиваль «Наш кислород»!

В этом году заявки на участие в фестивале подали 46 театров. В шорт-лист вошли 16 из них. Белгородцы смогут увидеть спектакли «Дневник Алёны Чижук. А ещё почта, жж и фейсбук», «Серёжа очень тупой», «Спасти камер-юнкера Пушкина» и другие.

«Наш кислород» – фестиваль современного театра. На нем показывают постановки по пьесам современных зарубежных и русских драматургов, написанным не ранее 1970 года. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса фестиваль прошел на открытых площадках – на территории БГТУ им. В. Шухова и крыше ТРК «МегаГринн». В нем приняли участие 15 театральных коллективов из России, Украины и Беларуси.