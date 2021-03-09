В Белгороде выступит стендап-комик Филипп Воронин

В марте в Белгороде выступит комик Филипп Воронин – финалист проекта «Comedy Баттл» на ТНТ, участник команды КВН «Детективное агентство «Лунный свет». У зрителей будет уникальная возможность быть в числе тех, кто услышит свежий стендап-материал, которого еще не было на телевидении и в интернете.

Филипп Воронин родился в Белгороде. В университете он с однокурсниками организовал команду «Инди», которая участвовала в городской лиге «КаВуН». В 2010 году Фил Воронин участвовал в двух сезонах шоу «Comedy Баттл», сумел добраться до финала, обойдя 150 претендентов. Вместе с юмористом Тимуром Бабъяком Воронин создал одну из самых малочисленных команд КВН «ДАЛС». В Высшей лиге КВН дуэт становился вице-чемпионом два года подряд. Сегодня Филипп продолжает карьеру юмориста и сценариста.