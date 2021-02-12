В Белгороде покажут Спектакль «Мера за меру»

Одна из самых загадочных пьес Шекспира, «Мера за меру» удивит зрителя сложными характерами героев и неожиданными поворотами сюжета. Правитель Вены, герцог Винченцио, сожалея о допущенных ошибках, временно просит остаться наместником Анджело – судье, известному своей неподкупностью и знанием законов. Впрочем, герцог, скрывшись под обликом монаха Лодовико, втайне наблюдает за дальнейшими событиями. Действие пьесы изобилует интригами, подкупами, обманом и страстными любовными историями. Впрочем, эффектный финал всё расставит по своим местам.