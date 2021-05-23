Оскольский полумарафон 2021 собрал 3000 любителей бега!

16 мая в Старом Осколе состоялся спортивный праздник. Благодаря благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» мероприятия спортивного проекта #ВСЕНАСПОРТрф стали доброй традицией для жителей и гостей Черноземья.

В этом году Оскольский полумарафон принял рекордное количество участников - более 3000 человек и более 7000 зрителей и болельщиков! Спортсмены приехали из 3-х стран, 16-ти субъектов РФ, 156-ти городов и населённых пунктов, чтобы пробежать выбранную дистанцию. Они охватили весь возрастной диапазон. Самому маленькому бегуну, вышедшему на старт, не было ещё и года, а самым возрастным стал Вячеслав Иовлев. В 84 года он - постоянный участник мероприятий #ВСЕНАСПОРТрф в Губкине, Старом Осколе и Железногорске, регулярно посещает тренировки клуба #АкадемияГТО.

- Здесь много знакомых лиц, много молодых весёлых ребят, хочется побыть с ними рядом. Хочется много бегать, ещё бы лет 16, - улыбается Вячеслав Фёдорович.

Рекордным стало и число спортсменов с особенными возможностями здоровья: 70 человек участвовали в забеге на 500 м. Для организаторов важно делать городские спортивные праздники доступными абсолютно каждому вне зависимости от уровня физической подготовки или особых потребностей.

- Спорт для меня - это мотивация. Благодаря нему, смотря на всех здоровых людей, я понимаю, что ничем не хуже. Он держит меня в тонусе и дарит позитивный настрой, - говорит Влад из Старого Оскола.

На торжественном открытии к бегунам обратились почётные гости.

- Рада приветствовать всех участников и зрителей Оскольского полумарафона. Уже в какой раз мы встречаемся здесь, на гостеприимной Старооскольской земле. И мы гордимся тем, что Старый Оскол является городом присутствия компании «Металлоинвест», благодаря поддержке которой такие замечательные спортивные события становятся возможными. Всем желаю отличных результатов и такого же настроения, - обратилась заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Светлана Халеева.

- Особенно приятно видеть всех вас на одном из самых масштабных мероприятий серии спортивных праздников #ВСЕНАСПОРТрф. Благодаря фонду «Искусство, наука и спорт», поддержке администрации Старооскольского городского округа и компании «Металлоинвест» сегодня мы собрались вместе и будем встречаться в будущем, - поздравил жителей и гостей Старого Оскола директор АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», руководитель проекта #ВСЕНАСПОРТрф Максим Можилов.

21, 10, 5 и 1 км - такие трассы организаторы предоставили на выбор. Для самых маленьких разработали дистанции на 50, 300 и 500 м. Каждый участник получил стартовый пакет с личным номером, фирменной футболкой и медалью финишёра. Электронный хронометраж позволил точно определить победителей, которых наградили дипломами и призовыми медалями.

- Я влюблена в эту атмосферу, в людей, которые, как и я, любят бегать. Это непередаваемые эмоции. Особенно приятно, что забег был бесплатным. Это даёт возможность выходить на старт тем, кто очень хочет, но не может себе позволить участие в платных мероприятиях. Я считаю, это очень важно. Побольше бы таких мероприятий, - делится эмоциями победительница в дистанции на 21 км среди женщин в абсолюте Катя из посёлка Борисовка.

С результатами забегам можно ознакомиться по ссылке.