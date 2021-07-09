В Белгороде выступит SHOO



Тем, кто бывал на фестивале «Этажи» наверняка знакома эта группа. В этот раз наши друзья выступят на одной из самых атмосферных площадок города — в замке Utark. Теплые летние вечера созданы для того, чтобы слушать хорошую музыку!



SHOO — московская группа, играющая музыку в стиле absolute soul на стыке pop, soul и world music.



Музыка группы SHOO SHOO, стирающая границы между странами и их культурами, объединяет традиции всего Света в единый экзотический коктейль, сочетая с пульсом современного Мира.



Зовите людей, с которыми вам хорошо, на самый теплый и душевный концерт этого лета.



