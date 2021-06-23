В Малом зале Белгородской государственной филармонии состоялась церемония открытия Виртуального концертного зала

Первая трансляция будет осуществлена из Концертного зала П.И. Чайковского (Московская филармония).



Слушателям представят программу Российского государственного симфонического оркестра кинематографии (дирижёр – Сергей Скрипка), солисты — Дмитрий Илларионов (гитара), Борис Андрианов (виолончель). Прозвучит Симфония № 9 («Из Нового Света») Дворжака, концерт для гитары с оркестром «Аранхуэс» Родриго, а также произведения Пьяцоллы (100 лет со дня рождения) — Концерт для гитары и бандонеона с оркестром (версия для гитары и виолончели с оркестром, Танго «Смерть Ангела» (версия для гитары и виолончели с оркестром), Le Grand Tango для виолончели и камерного оркестра.



На событие приглашены пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также преподаватели детских школ искусств и представители культурных учреждений.



На торжественном открытии будет присутствовать начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский.



В 2014 году Белгородская филармония стала одной из первых в России организаций, поддержавших проект Московской академической филармонии и Министерства культуры «Всероссийский виртуальный концертный зал», и присоединилась к нему в качестве модератора на территории Белгородской области. В 2015 году специалистами филармонии были разработаны методические рекомендации, благодаря которым к проекту смогли присоединиться учреждения культуры и образования Белгородчины. В 2017-2019 годах продолжена работа в рамках постпроектной деятельности.



Отметим, что до 2019 года средства на реализацию проекта направлялись из регионального и муниципальных бюджетов.