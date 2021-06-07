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В Белгороде выступит группа «СВОЛОЧЬ»

ПРОГРАММА РАСШИРЕНА, ГИТАРЫ ЗАРЯЖЕНЫ, БАРАБАНЫ НАТЯНУТЫ, СВЯЗКИ ПРОГРЕТЫ

Прийти нужно обязательно, особенно если пропустили прошлый концерт. Вы наверняка заметили, что играют ребята редко.
Тащим с собой друзей, подруг, коллег, одногруппников, мужей, жён, сестёр, братьев, отцов и матерей.

 

+ группа The M’A’D’S, которые после сволочного шоу закатят целый сет с каверами на Blink-182, Slipknot, 3 Days Grays и всё в таком духе!

 

25 июня в 21:00

Бар PINK HORSE

вход: БЕСПЛАТНЫЙ

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