Белгородская филармония начинает продажу 55-го концертного сезона

Персональный абонемент может включать от 5 до 10 концертов, проходящих в одном зале. Чем больше концертов слушатель включит в свой абонемент — тем выгоднее обойдётся культурный досуг: максимальная скидка может составлять 22,5%.

Ещё один плюс персонального абонемента состоит в том, что приобрести его можно будет в течение всего юбилейного сезона.

Кроме того, приятный бонус приготовили и для обладателей карты лояльности «КлассиКлуб»: скидка увеличивается до 5,5%.

Приобрести абонементы можно будет и в кассе филармонии. В день старта продаж она будет работать в обычном режиме — с 12:00 до 20:00.

Концерты нового сезона уже размещены на сайте филармонии в разделе «Афиша». Тех, кто не может самостоятельно определиться с выбором, 11 июня с 17:00 до 20:00 приглашаем в Большое фойе. Профессиональные музыковеды и специалисты филармонии будут рады ответить на вопросы, в индивидуальном порядке подобрать интересные концерты и сориентировать в новой абонементной системе.