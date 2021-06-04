Возрождённую кантату Stabat Mater знаменитого белгородца Гавриила Ломакина услышали в 11 городах Центральной России

С 17 по 29 мая в городах центральной России Белгородская государственная филармония реализовала первую часть гастрольной творческой акции «Новоявление музыкальных шедевров прошлого».

Симфонический оркестр под управлением главного дирижёра — заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина, Академический хор под управлением главного дирижёра Елены Алексеевой, а также солисты Белгородской филармонии — лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано) и Оксана Никитина (меццо-сопрано) совершили гастрольный тур по городам Центрального федерального округа. С концертом «Новоявление музыкальных шедевров прошлого» музыканты выступили в Рязани, Туле, Владимире, Иваново, Костроме, Твере, Калуге, Брянске, Липецке, Воронеже, Ельце.

Гости концертов услышали возрождённое произведение знаменитого белгородца, хорового педагога, общественного деятеля Гавриила Ломакина — кантату Stabat Mater, крупнейший шедевр русской музыки ХIХ века. При жизни Г. Ломакина кантата исполнялась всего один раз. После смерти автора звучали только небольшие фрагменты, исполненные силами студентов музыкальных колледжей. Главный дирижёр симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии Рашит Нигаматуллин и главный дирижёр академического хора Белгородской государственной филармонии Елена Алексеева провели большую работу по проверке и корректировке нотного материала по рукописи. Восстановленная партитура кантаты Г. Ломакина Stabat Mater впервые была исполнена в зале Белгородской государственной филармонии в рамках VII фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи» в 2018 году, а в 2019 году сочинение было представлено в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Это произведение более 150 лет не звучало в культурной столице России. Благодаря гранту познакомиться с выдающимся музыкальным творением смогли и жители центральной России.

Кроме того, в программу концерта была включена музыка современников и учеников Ломакина: Михаила Глинки — испанскую увертюру «Ночь в Мадриде», хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; Петра Чайковского — Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. Для участия в гастрольном туре были приглашены участники программы «Всероссийские филармонические сезоны» — лауреаты международных конкурсов Иван Почекин, Гайк Казазян, Леонид Железный, Павел Милюков.

Также в рамках гастрольной акции была представлена выставка репродукций 10 картин потомков композитора Гавриила Ломакина из фондов Белгородского государственного художественного музея.

Нотное издание кантаты Ломакина было безвозмездно передано в концертные и образовательные музыкальные организации СПО и ВПО, в нотные библиотеки, региональные отделения Союза композиторов РФ. Всего были подарены 53 печатных издания партитуры

За время гастрольной акции артисты преодолели 4 474 километра, их выступления услышали около 3 000 слушателей, сделаны тысячи фотографий… Но это ещё не всё. В сентябре стартует второй тур гастрольной акции — программу «Новоявление музыкальных шедевров прошлого» музыканты представят в Курске и городах и поселках Белгородской области.