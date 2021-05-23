Катя Лель и Тимур Timbigfamily исполнили главные роли в клипе на совместную песню «Делай громко»

Любовь, космос и самоирония.

На горе Ахун случалось много всего странного, но, пожалуй, самое мистическое событие произошло на съемках прокосмического музыкального клипа на песню «Делай громко» в исполнении Кати Лель и Тимура Timbigfamily.

TessTimfilms и Svetozar Production House вдохновились идеей существования внеземных цивилизаций и решили раскрыть детали контакта с ними российской поп-дивы Кати Лель. Те, кто находятся в актуальном новостном поле смогут припомнить слухи, которые долго копились вокруг певицы. Но «Делай громко» раз и навсегда прояснит ситуацию.

По сюжету за зубами Кати Лель начинается охота инопланетных рас, ведь в ДНК ее зубов находится секретный элемент биоинженерии. Инопланетяне направляют на Землю своих сталкеров. Они должны во чтобы то ни стало извлечь этот редкий ингредиент. Одним из пришельцев оказывается Тимур Timbigfamily, который влюбляется в Катю и теперь перед ним стоит выбор – остаться с Катей на Земле или перейти на сторону инопланетян.

Проект получился самобытным, небанальным и, что немаловажно, со долей здоровой самоиронии, а это в современном российском шоу-бизнесе встречается довольно редко. Кстати, креативная команда TessTimfilms и Svetozar Production House клипом на песню «Делай громко» дала старт новому жанру музыкальной фантастики, где уже запланированы звездные коллаборации и серия свежих клипов.