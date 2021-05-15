В Белгороде выступит Zivert

Эффектная брюнетка и покорительница многих музыкальных чартов – Zivert – выступит с большим сольным концертом в Белгороде.

Молодая артистка появилась на музыкальном небосклоне не так давно, но уже стала любимицей публики. Ее песня Life моментально оказалась в топ-10 главных цифровых сервисов Apple Music и iTunes, а клип на нее собрал миллионы просмотров на YouTube.

Кроме того, в музыкальной копилке певицы есть еще немало синглов – «Чак», «Анестезия», «Еще хочу», «Зеленые волны», «Сияй», «Океан», «Fly 2», «Многоточия» с которыми она и выступит на концерте.