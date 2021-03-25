В Белгороде пройдёт концерт Андрея Коробейникова и симфонического оркестра

Концерт симфонического оркестра, дирижёр – лауреат международного конкурса Дмитрий Филатов. Солист – лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано, Москва).

В программе – концерт для фортепиано с оркестром №5 соль мажор С. Прокофьева. В этой музыке есть все: лирика, размашистость и энергия с оттенком дерзости, ударность и динамизм, гротеск и «музыкальная клоунада».

А. Лядов – «Из Апокалипсиса», симфоническая картина. Ее программа заимствована из «Откровений Иоанна Богослова», но несмотря на такую серьезность, музыка остается красочной, зрелищной, со сказочном оттенком.

Миниатюрная симфоническая поэма А.Скрябина «Мечты» – первое из сочинений композитора для симфонического оркестра. В звучании оркестра воплощена призрачная, струящаяся музыка.

Экзотическую красочность и образы далекого прошлого соединит в себе симфоническая сюита А. Глазунова «Из средних веков». В сюите четыре части, последовательность которых приближается к структуре симфонического цикла.