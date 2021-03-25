В начале мая в Белгороде выступит группа «Аффинаж». Участники группы презентуют новый альбом «Мимо. Ранен. Убит», а также порадуют зрителей любимыми хитами.
Группа «Аффинаж» была основана в 2012 году в Санкт-Петербурге. За это время музыканты выпустили несколько альбомов, приняли участие в фестивалях «Нашествие», «Чернозем», VKFest, Motherland и других.
Коллектив называют одним из самых аутентичных и самобытных в России. «Аффинаж» работает в синтетическом стиле нуар-шансон, который включает отсылки к классической городской песне, русской рок-традиции, альтернативному року 90–х, русскому фольклору, западному дарк-фолку и современному инди-звучанию.
5 мая в 19:00
Клуб «ЧАСЫ»
По материалам bel.cultreg.ru
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.