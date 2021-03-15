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В Белгороде выступит KIIDA

Резидент голландского лейбла WALL recordings KIIDA, он же Кирилл Слепуха, снова едет к нам в губернию!

KIIDA — участник самых топовых мировых фестивалей: ULTRA в Майами, ULTRA Europe в Хорватии и Tomorrowland в Бельгии. Со-продюсер хита David Guetta ft. Nicki Minaj & Lil Wayne - Light my Body Up. Автор гимна фестиваля - ALFA FUTURE PEOPLE 2015.

Да будут танцы!

16 апреля

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