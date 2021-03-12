В Белгороде пройдет концерт оркестра духовых инструментов им. Ильи Кальмана. Rock&Кино.

В программе – рок-хиты групп Deep Purple, Metallica, Queen и другие. Также прозвучат композиции из Голливудских фильмов и отечественного кино: «Криминальное чтиво», «007: Координаты «Скайфолл», «Свой среди чужих-чужой среди своих», «Ночной дозор».

В 2008 году при поддержке и активном участии комитета по культуре и Администрации Курской области заслуженный артист России Илья Кальман дал мощный импульс для развития духового жанра в Курской области, организовав оркестр духовых инструментов в Курской филармонии. Дирижер, педагог, музыкант с большой буквы, чрезвычайно требовательный к себе и другим, он собрал музыкантов, подобрал интересный и разнообразный репертуар, сделал не просто еще один оркестр, коллектив, одухотворенный одним общим интересным делом. В 2015 г. за дирижерский пульт встал сын Ильи Иосифовича – Эдуард Кальман.

Оркестр духовых инструментов им. Ильи Кальмана (г. Курск). Художественный руководитель и дирижер – Эдуард Кальман, солистка – Варда Саакян.