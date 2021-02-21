В Белгороде пройдёт BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» — 9½

События в преддверии юбилея главного музыкального фестиваля региона.
При поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.
Главный музыкальный фестиваль региона — BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» в 2021 году отпразднует своё десятилетие. Проведение основных событий запланировано на лето.
Для самых преданных меломанов, в ожидании юбилейного фестиваля с 3 по 6 марта арт-директор, виолончелист-виртуоз Борислав Струлёв представит музыкальные и образовательные события.
3 и 4 марта Борислав Струлёв, Информационное агентство и газета «Музыкальный Клондайк», Многопрофильная компания «Арт – Центр ПЛЮС» и Белгородская государственная филармония представят IV форум «Media+Music», посвящённый современным информационным возможностям и новым медиа-профессиям. В этом году форум состоится в онлайн формате, его трансляция будет доступна в сообществах Вконтакте, Facebook и YouTube информационного агентства «Музыкальный Клондайк» и Белгородской филармонии. Среди спикеров продюсеры, эксперты, директора филармоний, основатели компаний, успешные журналисты, музыканты, обозреватели, музыкальные критики.
Борислав Струлёв – арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest», музыкант, продюсер.
Елена Лащенко – основатель Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», издатель, эксперт-консультант, журналист;
Алексей Николаев – основатель и ведущий эксперт консультационного бюро InSimple, лектор в бизнес-школе RMA. Автор курсов «Основы музыкального бизнеса и менеджмент артиста» и «Как открыть свой рекорд-лейбл?»;
Валерий Ворона – российский скрипач и музыкальный педагог, общественный деятель; кандидат искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ. Ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова;
Евгений Стодушный - преподаватель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, генеральный директор Красноярской краевой филармонии, член правления Союза концертных организаций России;
Ирина Устинова – директор Карельской государственной филармонии, заслуженный работник культуры Республики Карелия;
Алексей Трифонов – член Президиума Фонда поддержки культурных инициатив «MUSICAETERNA», художественный руководитель и куратор международного фестиваля искусств «Стрелка» (Нижний Новгород).
Мария Кричевская – креативный директор «Радио Русский Берлин» (Берлин, Германия);
Алексей Дементьев — владелец звукозаписывающей студии «Лига» Москва, независимый продюсер, звукорежиссёр;
Геннадий Кацов — русско-американский поэт, писатель, эссеист, литературный критик, журналист, теле- и радиоведущий;
Рика Кацова – издатель, продюсер. Основатель издательства КРиК (Нью-Йорк) и со-основатель русско-американского новостного портала RUNYweb.com;
Яна Бесядынская – оперная певица, продюсер, посол доброй воли российской ассоциации ООН;
Екатерина Андреева – кандидат экономических наук, управляющий партнер и со-основатель «Концертной Компании КИТ».
5 марта в 19:00 Борислав Струлёв выступит в Органном зале с солистом филармонии, органистом, лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным. В программе «Лучшее от классиков» на органе и виолончели будут исполнены произведения Шуберта, Шопена, Шумана, Глюка, Рахманинова.
6 марта в 17:00 виолончелист будет солировать с симфоническим оркестром под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова. В программе «Виолончельная романтика» прозвучат сочинения Р. Щедрина, Г. Форе, К. Сен-Санса …
С 10 по 15 марта в онлайн-формате пройдёт III Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых исполнителей в сфере музыкального искусства «BelgorodMusicFest Competition-2021».
В составе жюри:
Борислав Струлёв — арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest», музыкант, продюсер.
Евгений Алешников – Заместитель директора-художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, главный дирижёр оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии, профессор кафедры народных инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры, заслуженный работник культуры РФ;
Евгений Брахман – лауреат международных конкурсов, профессор Нижегородской Государственной консерватории им. М. И. Глинки;
Андрей Щербак – генеральный директор Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени Петра Чайковского, заслуженный работник культуры РФ;
Елена Лащенко – основатель Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», продюсер и организаторов международных творческих конкурсов и фестивалей.
Анна Соколова — доцент МГК им. П. И. Чайковского, преподаватель ЦМШ, ДМШ им. С. Танеева, Артист Госконцерта, лауреат международных конкурсов
В конкурсе примут участие юные исполнители с 7 до 18 лет. Победителей будут выбирать в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные и клавишные народные инструменты».
Билеты на сайте Белгородской государственной филармонии.
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