В Белгороде пройдёт BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья» — 9½

5 марта в 19:00 Борислав Струлёв выступит в Органном зале с солистом филармонии, органистом, лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным. В программе «Лучшее от классиков» на органе и виолончели будут исполнены произведения Шуберта, Шопена, Шумана, Глюка, Рахманинова.

6 марта в 17:00 виолончелист будет солировать с симфоническим оркестром под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова. В программе «Виолончельная романтика» прозвучат сочинения Р. Щедрина, Г. Форе, К. Сен-Санса …

С 10 по 15 марта в онлайн-формате пройдёт III Всероссийский фестиваль-конкурс для талантливых исполнителей в сфере музыкального искусства «BelgorodMusicFest Competition-2021».

В составе жюри:

Борислав Струлёв — арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest», музыкант, продюсер.

Евгений Алешников – Заместитель директора-художественный руководитель Белгородской государственной филармонии, главный дирижёр оркестра русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии, профессор кафедры народных инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры, заслуженный работник культуры РФ;

Евгений Брахман – лауреат международных конкурсов, профессор Нижегородской Государственной консерватории им. М. И. Глинки;

Андрей Щербак – генеральный директор Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени Петра Чайковского, заслуженный работник культуры РФ;

Елена Лащенко – основатель Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», продюсер и организаторов международных творческих конкурсов и фестивалей.

Анна Соколова — доцент МГК им. П. И. Чайковского, преподаватель ЦМШ, ДМШ им. С. Танеева, Артист Госконцерта, лауреат международных конкурсов

В конкурсе примут участие юные исполнители с 7 до 18 лет. Победителей будут выбирать в номинациях «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные и клавишные народные инструменты».

Билеты на сайте Белгородской государственной филармонии.

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