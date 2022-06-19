Эльнар Мухамедьяров: «Солистка группы «Мураками» всегда энергичная, позитивная, но задумчивая»

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова похожа на Жанну Агузарову и Земфиру, или это только так кажется?

Не очень вижу сходства, хотя знаком я с Дилярой уже очень много лет. Мне сложно видеть в ней кого-то другого.

Когда вы познакомились с Дилярой? Какой она человек? Трудно работать с женщиной лидером?

Познакомились мы с ней лет 15 назад. Вместе запускали проект «Семейный портрет», в котором снимали документальные фильмы про семьи для их личной архивной истории. Проект в результате оказался очень успешным, и мы сняли большое количество таких фильмов для многих известных людей и политиков нашего региона.

На концертах песню «На сцене» Диляра исполняла очень эротично. Ее танец в платье-комбинации – просто «огонь». Но клип, который вы сняли — стильный, серьезный и по изобразительному ряду предельно сдержанный. Почему?

Идея клипа не принадлежала мне, ее разработали совместно Диляра и режиссер клипа Денис Матвеев. Им очень хотелось, чтобы клип был черно-белым и имел так сказать «грубую» киношную картинку. Поэтому я решил, что снимать нужно на анаморфную оптику, что придало каждому кадру особенный характер. Несмотря на то, что клип снят на цифровую камеру, в монтаже мы имитировали черно-белую пленку Kodak Tri-X 400, которая имеет очень приятную, но при этом грубоватую зернистость, что идеально подошло под наше видение.

На ваш взгляд, какие главные достоинства группы «Мураками»?

Однозначно их энергетика. И на их концертах, и в рабочем процессе с Дилярой невозможно спокойно стоять на месте. Их энергия заражает, и ты начинаешь чувствовать в себе силы что-то делать, даже когда силы на исходе. Так же мне нравится, что их музыкальный стиль очень гибкий. Это очень важно в современном мире музыки, который движется с бешеной скоростью, что в свою очередь делает интересной мою работу, ибо тренды в клипах тоже меняются.

Нравится ли вам музыка «Мураками»?

Да, конечно. Мне очень сложно снимать клипы на музыку, которая мне не нравится. Музыка всегда была очень большой частью моей жизни, я слушаю музыку по несколько часов в день. И «Мураками», конечно же, есть в моих плейлистах.

По исполнению Диляры видно, что она очень хорошая актриса. Но актрисам свойственно заигрываться и терять чувство меры. Как сильно играет Диляра?

Я никогда не замечал, чтобы она играла. Какая она на сцене, такая же она и в жизни, и в работе, и в клипах. Всегда энергичная, позитивная, но задумчивая.

Известна ли группа Мураками на Западе?

Среди русскоговорящего населения достаточно известна. Среди иностранцев, наверное, нет, так как поют они на русском, а Запад все-таки в основном слушает англоязычных исполнителей.

В клипе «Догвилль» использованы элементы фильма Ларса фон Триера с Николь Кидман в главной роли? В этом клипе много операторских придумок и находок. Расскажите о них. Почему клип снимали в поле? Что означает красная дверь и красный плащ девочки?

На самом деле клип произошел достаточно случайно. Кадры, которые составляют историю клипа, взяты из фильма, который я снимал в 2014 году под названием Eye of the Beholder. Этот фильм в итоге попал на многие фестивали, а Диляра в какой-то момент его заметила и связалась со мной, сказав, что хотела бы использовать эти кадры в своем клипе. Так в итоге и получилось. Мы сняли вторую половину клипа — само исполнение песни, а затем смонтировали его вместе с кадрами из фильма. Мне кажется, что у этого клипа нет какого-то конкретного смысла, который можно описать словами. Я думаю, что музыкальные клипы это такой жанр, в котором фокус в основном на эмоциональной истории. Так и здесь, клип полностью основан на эмоции, а не на конкретной истории. История в самом фильме отличается от клипа.

Какие ракурсы вы используете при съемках крупного плана Диляры? У нее очень красивые черты лица.

Диляре ракурсы подбирать не сложно, у нее прекрасно получается показывать себя с лучшей стороны, где бы камера не находилась.