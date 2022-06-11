Екатерина Копанова: «Женщина не должна зацикливаться на детях».

Расскажите пожалуйста о своей героине? Насколько вы с ней похожи?

Моя героиня – скромная, тихая девушка, которая любит печь. Она не замужем, хотя ей уже тридцать с хвостиком. Для меня странно, что такая хорошая девушка до сих пор не замужем, чем она занималась? Правда у нее был кратковременный брак, но он распался. По большому счету, мы с ней похожи, но у меня муж и четверо детей.

Ваша Настя много сил и времени тратит на помощь другим людям, в частности — подруге. Верите ли вы в женскую дружбу?

Странно было бы не верить! У меня много подруг. Но женихов я никому не искала. На мой взгляд, каждый человек должен сам найти себе любимого. Без посторонней помощи.

Для вас счастье – в детях?

Не совсем так. Счастье во всем. Женщина родившая детей не должна зацикливаться на их воспитании и посвящать им все время. Параллельно с воспитанием детей она должна развиваться, заниматься личностным ростом, карьерой. Дети вырастают, покидают родительский дом, а жизнь продолжается. В первую очередь, нужно любить себя как творение Господа. Если человек не будет любить себя, то и к другим он не будет испытывать нежных чувств. Я люблю читать, вышивать, ухаживать за растениями, и эти занятия делают мою жизнь интересной. Да, я сама воспитываю своих детей, у меня не было и нет нянек, но при этом не забываю и о себе.