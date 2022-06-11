Екатерина Копанова: «Женщина не должна зацикливаться на детях».

11 июня на канале «Россия 1» состоится премьера мелодрамы «Вы мне подходите». Любимица армии зрителей Екатерина Копанова играет не по годам мудрую девушку Настю, которая изо всех сил пытается найти для своей близкой подруги любимого человека.
Сама Екатерина встретила свою «вторую половину» в 21 год. С тех пор у нее – большая и крепкая семья.
Расскажите пожалуйста о своей героине? Насколько вы с ней похожи?
Моя героиня – скромная, тихая девушка, которая любит печь. Она не замужем, хотя ей уже тридцать с хвостиком. Для меня странно, что такая хорошая девушка до сих пор не замужем, чем она занималась? Правда у нее был кратковременный брак, но он распался. По большому счету, мы с ней похожи, но у меня муж и четверо детей.
Ваша Настя много сил и времени тратит на помощь другим людям, в частности — подруге. Верите ли вы в женскую дружбу?
Странно было бы не верить! У меня много подруг. Но женихов я никому не искала. На мой взгляд, каждый человек должен сам найти себе любимого. Без посторонней помощи.
Для вас счастье – в детях?
Не совсем так. Счастье во всем. Женщина родившая детей не должна зацикливаться на их воспитании и посвящать им все время. Параллельно с воспитанием детей она должна развиваться, заниматься личностным ростом, карьерой. Дети вырастают, покидают родительский дом, а жизнь продолжается. В первую очередь, нужно любить себя как творение Господа. Если человек не будет любить себя, то и к другим он не будет испытывать нежных чувств. Я люблю читать, вышивать, ухаживать за растениями, и эти занятия делают мою жизнь интересной. Да, я сама воспитываю своих детей, у меня не было и нет нянек, но при этом не забываю и о себе.
Со своим мужем вы познакомились на съемочной площадке?
О своей жизни читаю много небылиц. А с Павлом мы познакомились в Севастополе, где он служил, а я снималась. Он никогда не работал в массовке. Павел в день нашей первой встречи был в форме морячка, сам подошел познакомиться и пошло-поехало. Не подумайте, что форма морячка меня сразила наповал. Я выросла в Севастополе, и моряками меня не удивишь. В том году я окончила ЩУКу.
Сразу после окончания школы вы поступили в лучший театральный вуз страны. Как проходили вступительные экзамены?
Ехала я поступать в ГИТИС, потому что по программе Юрия Лужкова (он тогда был мэром) студенты из Севастополя должны были учиться бесплатно. Но после первых прослушиваний поступила в ЩУКу на курс Владимира Петровича Поглазова и тоже на бюджет. Очень рада, что окончила ЩУКу – самую лучшую театральную школу.
Как вы реагируете на сплетни, клевету?
Никак. Пусть что хотят, то и пишут.
Вы – рыжеволосая красавица. Рыжий цвет – ваш настоящий?
Свои волосы я крашу в рыжий цвет.
Для роли готовы перекраситься в блондинку или сбрить волосы наголо?
Для хорошей роли – да.
Роль кондитера Насти в фильме «Вы мне подходите» хорошая?
Лично мне фильм напоминает добрые, светлые, душевные советские мелодрамы, в частности — фильм «Девчата». Считаю свою роль хорошей, как и всю картину. Буду рада, если зрители ее посмотрят.
Текст: Анжелика Губина
Фото предоставлены пресс-службой канала «Россия 1».
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