Эльнар Мухамедьяров

Эльнар, вы мечтали стать оператором со школьной скамьи или же это произошло случайно?

Произошло достаточно случайно. Будучи подростком попал на мастер-класс по фотографии, понравилось, начал заниматься. К первому курсу попробовал stop-motion, что и послужило переходом к видео. После этого полностью погрузился в это занятие, и в итоге поехал учиться на операторский курс в Лос-Анджелес.

Ваш первый фильм в качестве оператора, на ваш взгляд, был удачным?

В нем были интересные идеи, но с технической точки зрения он был не очень качественным. На самом деле, как и во всем в жизни, оператор учится всю жизнь. Но интересно то, что многие из моих работ, которые я считаю лучшими до сих пор сняты 5, 7, а то и 9 лет назад. Но многие так же и более свежие. То есть этот путь тернистый и не только вверх. По этой причине до сих пор храню все материалы со всех фильмов, когда-либо снятых мной, и периодически к ним возвращаюсь, анализирую: в чем я вырос, а о чем совсем забыл.

Сегодня оператор в российском кино - едва ли не важнее режиссера. К примеру, актер Александр Балуев снял фильм «Отель» и на презентации заявил: «Любой может снять фильм, если у него будет парочка хороших операторов». Согласны ли вы с этим мнением?

Я слышал историю о том, что в какой-то момент операторы-постановщики в Голливуде устали от того, что их роль занижают, ведь они выполняют частично роль режиссера. Из-за их недовольства ввели понятие Director of Photography (режиссер фотографии). По моему мнению, оператор-постановщик – это как дирижер съемочной площадки. Он - единственный человек на площадке, который напрямую работает с абсолютно всеми департаментами и совмещает техническую и креативную стороны процесса. И зачастую режиссер видит, как он хочет, чтобы выглядел его фильм, но как достичь этой картинки и эмоции – не знает. И вот в этом как раз и заключается задача оператора-постановщика.

Вы отказываетесь работать с режиссерами, в профессионализме которых не уверены, или соглашаетесь?

Я работаю с любыми режиссерами, у которых есть желание сделать что-то по-настоящему хорошее и качественное, и которые доверяют мне как профессионалу. Даже если это - первая работа режиссера, я всегда рад помочь ему достичь нужного результата в его проекте. Единственное, в чем я ничем помочь не могу - это работа с актерами. Работа с актерами – моя слабая сторона.