Эльнар Мухамедьяров

Один из лучших операторов России.
Ему удалось ворваться в мировой кинематограф и, что называется, оставить свой след.
Эльнар, вы мечтали стать оператором со школьной скамьи или же это произошло случайно?
Произошло достаточно случайно. Будучи подростком попал на мастер-класс по фотографии, понравилось, начал заниматься. К первому курсу попробовал stop-motion, что и послужило переходом к видео. После этого полностью погрузился в это занятие, и в итоге поехал учиться на операторский курс в Лос-Анджелес.
Ваш первый фильм в качестве оператора, на ваш взгляд, был удачным?
В нем были интересные идеи, но с технической точки зрения он был не очень качественным. На самом деле, как и во всем в жизни, оператор учится всю жизнь. Но интересно то, что многие из моих работ, которые я считаю лучшими до сих пор сняты 5, 7, а то и 9 лет назад. Но многие так же и более свежие. То есть этот путь тернистый и не только вверх. По этой причине до сих пор храню все материалы со всех фильмов, когда-либо снятых мной, и периодически к ним возвращаюсь, анализирую: в чем я вырос, а о чем совсем забыл.
Сегодня оператор в российском кино - едва ли не важнее режиссера. К примеру, актер Александр Балуев снял фильм «Отель» и на презентации заявил: «Любой может снять фильм, если у него будет парочка хороших операторов». Согласны ли вы с этим мнением?
Я слышал историю о том, что в какой-то момент операторы-постановщики в Голливуде устали от того, что их роль занижают, ведь они выполняют частично роль режиссера. Из-за их недовольства ввели понятие Director of Photography (режиссер фотографии). По моему мнению, оператор-постановщик – это как дирижер съемочной площадки. Он - единственный человек на площадке, который напрямую работает с абсолютно всеми департаментами и совмещает техническую и креативную стороны процесса. И зачастую режиссер видит, как он хочет, чтобы выглядел его фильм, но как достичь этой картинки и эмоции – не знает. И вот в этом как раз и заключается задача оператора-постановщика.
Вы отказываетесь работать с режиссерами, в профессионализме которых не уверены, или соглашаетесь?
Я работаю с любыми режиссерами, у которых есть желание сделать что-то по-настоящему хорошее и качественное, и которые доверяют мне как профессионалу. Даже если это - первая работа режиссера, я всегда рад помочь ему достичь нужного результата в его проекте. Единственное, в чем я ничем помочь не могу - это работа с актерами. Работа с актерами – моя слабая сторона.
Ваш ритм кино – быстрый или медленный? Каким жанрам отдаете предпочтение?
Я отношусь к каждому кадру, как к единственному кадру в сцене. В итоге получается так, что кадры редко сменяются в фильме, оставаясь при этом динамичными и интересными. К сожалению, этот выбор в итоге за монтажером, но чаще всего это приводит к размеренному ритму фильма. Это в свою очередь идеально подходит под эмоциональную драму, что я чаще всего и снимаю.
Вы снимали и в качестве режиссера. На какую тему? Есть ли темы, которые вас волнуют?
Как режиссер я снял только одну короткометражку, называется Imagine. В ней нет слов, она полностью построена на визуальном ряде. Идея фильма в том, что мы зачастую зацикливаемся на том, как нам было хорошо раньше и забываем о том, как много всего красивого и хорошего есть в мире, если мы просто выйдем на улицу.
Над чем вы сейчас работаете?
На данный момент я взял небольшой перерыв в работе, и посвящаю время путешествиям, что, по моему мнению, очень важно для оператора. Новые места позволяют мне видеть, как картинка мира работает с эмоциональной, культурной и технической точек зрения, что я, в свою очередь, могу отобразить в своих работах.
Нужны ли операторы знания в живописи, литературе, кинематографе?
Конечно. Живопись – это основа изобразительных искусств, чем операторское искусство тоже является. Ведь задача оператора – передать эмоцию и историю через картинку. А литература очень помогает развивать воображение, что тоже очень важно в работе с материалом режиссеров и сценаристов.
Ваша самая любимая операторская работа в мире?
Операторское искусство развивается очень стремительно, и я не считаю корректным сравнивать картины, которые сняты даже с разницей в пять лет. Поэтому одной любимой картины у меня нет, а есть множество фильмов, которые отложили на мне впечатление, визуально передав эмоцию, которая мне была близка в тот или иной момент моей карьеры.
Текст: Анжелика Заозерская.
Фото из личного архива Эльнара.
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