В Белгороде пройдет фестиваль уличного кино

В парке Победы на набережной состоится конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Жители и гости Белгорода смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров.

В конкурсную программу вошли следующие фильмы:

«Варя», Ника Горбушина (20 минут, 12+). История девушки, выбравшей не женскую профессию пожарного;

«Фокус-группа», Алексей Карпов (6 минут, 16+). Обсуждение рекламного ролика и неожиданный, «взрывной» финал;

«Чернильное море», Иван Соснин (17 минут, 0+). «Здравствуй, отец. Это Саша»... Прекрасные морские пейзажи, письма без ответа... и долгожданный конверт;

«Показалось», Байбулат Батуллин (13 минут, 18+). «Очень банальная история» о нашей действительности, отношении к ней на примере одного «арт-объекта»;

«Эксперт», Галина Масленникова (8 минут, 0+). «А что, если...» Фильм-рассуждение о диванных критиках;

«И привет», Наталия Мещанинова и Борис Хлебников (11 минут, 12+). Авторы «Аритмии» об отношении к ковиду;

«Играй для каждого», Иван Петухов (19 минут, 12+). Очередная шабашка духового оркестра становится для главных героев началом перемен, а точнее – возвращением к себе;

«Лёгкий способ бросить курить», Анна Колчина и Алексей Кузмин-Тарасов (13 минут, 16+). 17-летний подросток, мечтающий повзрослеть, попадает в крайне неловкую ситуацию;

«Телохранитель», Оксана Карас (15 минут, 0+). Чулпан Хаматова и Александр Робак в фильме о любви, родившейся на благотворительном вечере.

Программа белгородского кинопоказа может отличаться.