В Белгороде пройдёт показ фильма Педро Альмодовара «Боль и слава» в оригинале с русскими субтитрами

Погружаемся в эстетику позднего Альмодовора и чуткую игру зрелых и сочных Антонио Бандераса и Пенелопы Крус вместе с телеграмм-каналом про кино KINORUDÁ.
Бытует мнение, что в этом фильме Педро как никогда погрузился в личные переживания о прожитом опыте и выкатил нам на обозрение чуть ли не исповедь. Возрастной кризис творческих натур на языке оригинала с русскими субтитрами!
18 марта в 19:00
МАНУФАКТУРА (Победы 83 Б, «Лента», 3-й этаж)
вход бесплатный
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