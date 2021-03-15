В Белгороде пройдёт показ фильма Педро Альмодовара «Боль и слава» в оригинале с русскими субтитрами

Погружаемся в эстетику позднего Альмодовора и чуткую игру зрелых и сочных Антонио Бандераса и Пенелопы Крус вместе с телеграмм-каналом про кино KINORUDÁ.

Бытует мнение, что в этом фильме Педро как никогда погрузился в личные переживания о прожитом опыте и выкатил нам на обозрение чуть ли не исповедь. Возрастной кризис творческих натур на языке оригинала с русскими субтитрами!