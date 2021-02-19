В Белгороде стартует киноклуб KINORUDÁ для ценителей фильмов в оригинальной озвучке и с русскими субтитрами.

В поддержку достойного кинематографа и телеграмм-канала KINORUDÁ в Белгороде запускается одноименный киноклуб, в концепте которого просмотр кино на языке оригинала с русскими субтитрами.
Первым показанным фильмом будет Стрингер (Nightcrawler) Дэна Гилроя с Джейком Джилленхолом в главной роли. Перед просмотром автор канала — Илья Горгиладзе — кратко представится и расскажет, что особенного в этом фильме.
21 февраля в 19:00
МАНУФАКТУРА (Победы 83 Б, «Лента», 3-й этаж)
вход бесплатный
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