В Белгороде пройдет книжная ярмарка-фестиваль «РАЗВАЛ»

Фестиваль «РАЗВАЛ» пройдет в субботу 23 апреля в культурном центре «OKTЯБРЬ».
Что ждет гостей?
— Книготорговля от городских книжных магазинов «Орион» и «Патент», издательства «МИФ» и книжного клуба «Самиздат». Также все горожане могут продавать и приносить ненужные им книги.
— Маркет талантов и изделия мастеров от команды «БЛОШКА»
— Городские литературные клубы покажут, как проходят их встречи и обсудят книги. Это «Школа Великих книг», «Литературный Слэм» и «Самиздат»,
— Лекционная зона от журналистов, профессоров, сотрудников редакций и владелицы книжного магазина.
— Конкурс на лучшую прозу. Если пишешь прозу, присылай на samizdatkk@mail.ru и жди обратного письма об участии. Лучшего ждет денежный приз.
А что еще?
— Акустический музыкальный концерт
— Розыгрыш призов для всех участников
— Выставка городских художников и фотографов
— Кофе, чай и десерты
Вход бесплатный
Начало в 12:00
Фото из личного архива организаторов.
Комментарии (0)