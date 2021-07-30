В Белгороде выступит Московский классический русский балет

На сцене Белгородской филармонии выступит Московский классический русский балет с постановкой «Лебединое Озеро». Балет в двух действиях и четырёх картинах поставил Хасан Усманов. Он обработал хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова.



В постановке задействованы солисты Большого и Мариинского театров: прима-балерина Елизавета Таранда и заслуженная артистка России, прима-балерина Наталья Кунгурцева. Ведущий солист – Сергей Скворцов.



Музыка Петра Ильича Чайковского.



Классический русский балет – это московская труппа классического танца. Её составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и других балетных школ страны. В репертуар труппы входят постановки из золотого фонда русского балета.