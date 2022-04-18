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Белгородская художница Анна Лалаян организовывает благотворительную выставку

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Открытая и бесплатная выставка с добрыми целями для всех желающих «Живое, цифровое, искусственное» отроется 22 апреля в 19:00 в Центре Молодёжных Инициатив | ЦМИ


Вы увидите картины, полотна которые ушли в цифру и творчество искусственного интеллекта на основе фантазий художника.
Готовь камеру и погрузись в атмосферу розового цвета.

Особый гость выставки Скорая Молодёжная Помощь.

Мы объявляем сбор помощи животным, которые прибыли в Белгород с территории Украины, ЛДНР. Люди не бросают своих любимцев, приезжают с ними, но у них нет даже корма и мисок!

Приноси на выставку: корма для собак и кошек, миски, лотки, наполнители, пеленки. Деньги не нужны, помоги делом!

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