Белгородская художница Анна Лалаян организовывает благотворительную выставку

Открытая и бесплатная выставка с добрыми целями для всех желающих «Живое, цифровое, искусственное» отроется 22 апреля в 19:00 в Центре Молодёжных Инициатив | ЦМИ



Вы увидите картины, полотна которые ушли в цифру и творчество искусственного интеллекта на основе фантазий художника.

Готовь камеру и погрузись в атмосферу розового цвета.



Особый гость выставки Скорая Молодёжная Помощь.



Мы объявляем сбор помощи животным, которые прибыли в Белгород с территории Украины, ЛДНР. Люди не бросают своих любимцев, приезжают с ними, но у них нет даже корма и мисок!



Приноси на выставку: корма для собак и кошек, миски, лотки, наполнители, пеленки. Деньги не нужны, помоги делом!