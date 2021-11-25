Розовый цвет, который вышел из под контроля

Розовый цвет абсолютно универсален, он не имеет привязки к возрасту, настроению или полу. Розовый — это цвет, который объединяет нас всех, потому что его можно обнаружить в самых глубоких и темных уголках человеческого подсознания, а также внутри человеческого тела. Для меня розовый - это не о цветах, губах, жвачке и нежности, розовый это кровь, разбавленная молоком.

Мнение психолога (Стефания Бабынина): Согласно общим трактовкам розовый — это цвет жизни, это про романтичность, доброту, любовь, нежность. Он успокаивает, вызывает чувство комфорта, снижает тревогу и отсылает куда-то в приятную часть детского опыта. Он является смесью красного и белого, которые ассоциируются с агрессией и медитативной пустотой сознания соответственно. Поэтому розовый цвет в психологии всегда рассматривался, как один из самых действенных элементов цветотерапии и он применяется в тех случаях, когда необходимо снизить тревогу, либо же помочь человеку справиться с раздражительностью и гневом, так как розовый притупляет агрессию и нервозность.

Художник - Анна Лалаян @anna_siberian

Камера - Денис Черняк @sunchild_x

В съемках приняли участие:

Анна Лалаян

Ирина Карху

Алексей Богомазов

Елизавета Фейзулаева

Илья Карханов

Никита Соколов

Наташа Кудлаева

Дмитрий Лимонов

Юлия Селюкова

Сергей Хахалев

Оксана Кучирка