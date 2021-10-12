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Искусство

В Белгороде открывается выставка «Индустриальный вайб»

Через призму современного искусства выставка постарается передать определенное настроение. Здесь вы не найдете привычные жанровые портреты рабочих и фотографии производства. Основа экспозиции — широкоформатные снимки, на которых представлены индустриальные фактуры и материалы. Все фотографии объединяет один визуальный-смысловой элемент, объединяющий выставку в единое целое, — это технологичные ромашки. И это не хаотичная россыпь цветов. Ромашки создают образ шестерёнок, «цепляющихся» друг за друга. Такой сложный механизм, созданный природой и гармонично вписывающийся в наш современный индустриальный мир.

Выставка «Индустриальный вайб» — нестандарная визуальная трактовка, состояния гармонии, взаимодействия человека и природы, рукотворного и нерукотворного. Она открывается в рамках проекта «Путь Сargo» , цель которого  показать эстетику производственного процесса, сохранить культуру предприятий и представить новый взгляд на объекты промышленного производства. Она станет постоянной экспозицией в стенах БГТУ им. В. Г. Шухова, где занимаются подготовкой специалистов для различных отраслей промышленности.
 

14 октября в 14:00 
 БГТУ им. В. Г. Шухова

 

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