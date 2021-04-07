В Белгороде открылась выставка репродукций картин «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны»

Иероним Босх и Питер Брейгель Старший — величайшие художники Северного Возрождения.

Стоит ли посещать выставки репродукций?



Безусловно, да. Ведь оригиналы картин Босха и Брейгеля Старшего разбросаны по всему миру. А репродукции в технике «жикле» со 100% точностью воссоздают их.



Что же представляет собой эта техника? Как вообще делают репродукции? Пожалуй, распишем весь процесс поэтапно.



1. Сперва наш специалист должен получить разрешение у музеев на печать репродукций. Эта задача – самая легкая в нашей работе.



2. Затем мы проверяем состояние и настройки оборудования и делаем пробную печать.



3. Если пробная печать удалась, мы начинаем печать на высококачественном холсте.



4. После этого наступает время проверки. Этот этап – самый трудный, он требует от специалистов максимальной концентрации, зоркости и знания оригиналов. Специалисты проверяют все мельчайшие детали, вплоть до того, нужного ли размера были капли краски, используемые при печати.



5. Наконец, когда специалисты все проверят, наступает этап создания рельефа – с помощью особых средств мастера воссоздают оригинальную фактуру полотен художника.



Словом, «жикле» – это способ, в результате применения которого мы получаем полотно столько качественное, что его бывает трудно отличить от оригинала – совпадают мельчайшие кракелюры.