В Белгороде открылась выставка репродукций картин «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны»

Иероним Босх и Питер Брейгель Старший — величайшие художники Северного Возрождения.
Стоит ли посещать выставки репродукций?
Безусловно, да. Ведь оригиналы картин Босха и Брейгеля Старшего разбросаны по всему миру. А репродукции в технике «жикле» со 100% точностью воссоздают их.
Что же представляет собой эта техника? Как вообще делают репродукции? Пожалуй, распишем весь процесс поэтапно.
1. Сперва наш специалист должен получить разрешение у музеев на печать репродукций. Эта задача – самая легкая в нашей работе.
2. Затем мы проверяем состояние и настройки оборудования и делаем пробную печать.
3. Если пробная печать удалась, мы начинаем печать на высококачественном холсте.
4. После этого наступает время проверки. Этот этап – самый трудный, он требует от специалистов максимальной концентрации, зоркости и знания оригиналов. Специалисты проверяют все мельчайшие детали, вплоть до того, нужного ли размера были капли краски, используемые при печати.
5. Наконец, когда специалисты все проверят, наступает этап создания рельефа – с помощью особых средств мастера воссоздают оригинальную фактуру полотен художника.
Словом, «жикле» – это способ, в результате применения которого мы получаем полотно столько качественное, что его бывает трудно отличить от оригинала – совпадают мельчайшие кракелюры.
С 1 апреля по 2 мая
Галерея фотоискусства им. В.А. Собровина
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