В Белгороде откроется выставка работ фотохудожника Павла Титовича «1/4 времени»

Посетители увидят не только пленочные и цифровые фотоработы, но и примеры редкой техники фотографии под названием амбротипия. Эту технику использовали в середине XIX века. Павел Титович – единственный фотограф-амбротипист в Белгороде.



Проект включает несколько инсталляций: «Прах фотографии», «Триптихи времени», «Куб», «Портреты». Еще одна – «1/4 лабиринта» – представляет ранние работы фотохудожника.



На открытии выступят участники молодежного театра «Новая сцена – 2» и студии современного танца «Dance Xaoc».



Для амбротипии применяется большой арсенал химических веществ: эфир, раствор коллодия и нитрат серебра. Процесс создания амбротипа состоит из нескольких подготовительных этапов и требует особой точности. Фотохудожник-амбротипист фиксирует изображение на стеклянных пластинах с помощью серебра. Благодаря такому методу в кадре становятся видны мельчайшие детали текстуры объекта. Кажется, что изображенный на снимке человек сейчас моргнет или повернет голову.



В день открытия вход свободный.