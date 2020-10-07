В Курске пройдёт фестиваль современного искусства «NewTon».

«NewTon» – это «синергия» науки, промышленности и уличного искусства. Это индустриальная, урбанистическая интерпретация творчества. Инициаторы проекта, организаторы «Креативного кластера» Курской области видят свою миссию в популяризации идеи свободного современного искусства, а фестиваль позволит объединится креативному сообществу не только города Курска, но и других регионов, станет импульсом для развития регионального «промышленного туризма».

С 28 сентября открыт прием заявок на участие в фестивале на сайте newtonunion.com. Подать заявку с эскизом по заявленной тематике может любой желающий. Оргкомитет выберет тех, кто сможет воплотить свои эскизы «в краске» и стать участником грандиозного проекта по созданию в индустриальном парке «СОЮЗ» уникального объекта современного искусства.

Площадка фестиваля будет открыта для свободного посещения с 11:00 до 17:00 18 октября 2020 г. по адресу г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23, лит В5. Все желающие смогут стать участником экскурсии по созданным объектам, посетить экспозицию работ ярких представителей прогрессивного творчества, увидеть перформансы и выступления представителей «уличной» культуры. Подробнее о фестивале и его программе вы можете узнать на сайте newtonunion.com.

Организаторы фестиваля современного искусства «NewTon» - Группа Компаний «КЭАЗ».

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