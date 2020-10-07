В Курске пройдёт фестиваль современного искусства «NewTon».

Фестиваль современного искусства «NewTon» пройдет с 12 по 18 октября в городе Курске и объединит на промышленной площадке КЭАЗ разные формы современного искусства - от огромных муралов, которые будут созданы лучшими стрит-арт художниками до необычных инсталляций из деталей станков и вторичного сырья.
В преддверии 75-летия КЭАЗ изменит представление о роли промышленного кластера в формировании городской среды. Якорный резидент Индустриального парка СОЮЗ, крупный российский производитель электротехники Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) за неделю превратиться в объект современного искусства. В течение нескольких дней на уличных фасадах работающих производственных корпусов появятся огромные муралы, которые нанесут прогрессивные уличных художники России. На стыке творческого и промышленного потенциалов, за одну неделю 60 000 кв. метров заводских площадей превращаются в объект “NewTon”, образуют форму, которая отражает сущность подлинного «творчества.
Хедлайнеры фестиваля - Арт-группа ZukClub и Рустам Qbic.
«NewTon» – это «синергия» науки, промышленности и уличного искусства. Это индустриальная, урбанистическая интерпретация творчества. Инициаторы проекта, организаторы «Креативного кластера» Курской области видят свою миссию в популяризации идеи свободного современного искусства, а фестиваль позволит объединится креативному сообществу не только города Курска, но и других регионов, станет импульсом для развития регионального «промышленного туризма».
С 28 сентября открыт прием заявок на участие в фестивале на сайте newtonunion.com. Подать заявку с эскизом по заявленной тематике может любой желающий. Оргкомитет выберет тех, кто сможет воплотить свои эскизы «в краске» и стать участником грандиозного проекта по созданию в индустриальном парке «СОЮЗ» уникального объекта современного искусства.
Площадка фестиваля будет открыта для свободного посещения с 11:00 до 17:00 18 октября 2020 г. по адресу г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23, лит В5. Все желающие смогут стать участником экскурсии по созданным объектам, посетить экспозицию работ ярких представителей прогрессивного творчества, увидеть перформансы и выступления представителей «уличной» культуры. Подробнее о фестивале и его программе вы можете узнать на сайте newtonunion.com.
Организаторы фестиваля современного искусства «NewTon» - Группа Компаний «КЭАЗ».
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