Мирослава Коллавини и пятеро солнечных приемных детей стали победителями Всероссийской премии.

Целитель, психолог, коуч Мирослава Коллавини помогает многим известным людям в решении проблем, связанных со страхами, потерями, внутренними демонами. Сама Мирослава – одна из самых смелых женщин современности. Она взяла из приюта пятерых детей с синдромом Дауна, которых воспитывает вместе со своим мужем. Семья Мирославы Коллавини в апреле этого года стала Победителями Всероссийской премии «Звездная семья России 2022». Эта Премия направлена на развитие благотворительности и укрепления семейных ценностей.



Мирослава Коллавини рассказала журналу «Собака» о том, как она решилась стать мамой детям с особенностями развития.



«Когда я растила собственных детей, уже тогда занималась волонтерской деятельностью. Но взяла приемных детей с синдромом Дауна только тогда, когда мои дети стали совершеннолетними. Это ведь было мое желание, и я должна была довести до ума родных детей, а потом уже заниматься приемными. Мои дети стали самостоятельными, и мы с мужем остались вдвоем. На Новый год я приготовила много салатов, а есть-то некому! Дети жили отдельно.

Нашу первую девочку мы взяли из Центра реабилитации, и мы влюбились в нее с первого взгляда. Инночка из Удмуртии — она стала для нас «путеводной звездочкой». Дальше наша семья стала расти. Благодаря детям, я не чувствую себя пенсионеркой. Я молодая мамочка, которая катается на роликах, гоняет на велосипеде. У нас такая насыщенная жизнь, и у нас такая дружная семья, что даже не знаю, как это описать. Наши дети – чудесные, и с ними очень легко. Мои старшие очень хорошо относятся к младшим. Благодаря детям, у меня наступила вторая молодость, я – счастлива, и делюсь своим счастьем с миром.»