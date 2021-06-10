Дайджест Белгородского IT-сообщества

В апреле Белгород принимал форум «Умный город. Инструкция по применению»



В Белгород приехали гости со всей страны: представители органов власти и бизнеса, эксперты IT-отрасли и молодые специалисты в сфере урбанистики и технологий.

На площадке филармонии обсуждали интеллектуальные транспортные системы, использование больших данных, искусственный интеллект, «умное» ЖКХ и городскую среду, туризм, цифровую культуру и многое другое.Форум собрал представителей из более чем 60 регионов РФ и прошел с полным соблюдением всех санитарных норм.



Что предложили айтишники и урбанисты для развития городской среды Белгорода?



Отдельная часть программы «Умного города» - молодежный интенсив. Его участниками стали 50 молодых специалистов от 18 до 35 лет, которые увлечены информационными технологиями, урбанистикой, архитектурой, социологией, дизайном. Они работали над созданием «умных» решений в сфере цифровизации городского хозяйства.По итогам интенсива участники подготовили концепции сервисов для цифровизации городских хозяйств, лучшие из них были рекомендованы к внедрению.



18 команд приняли участие в первом областном хакатоне по культуре.

Культурный хакатон Welcome Belgorod cобрал 18 команд со всей Белгородской области. За три дня участникам необходимо было создать решение — приложение, сайт, чат-бот, голосового помощника — которые расскажут жителям и туристам Белгородской области об интересных местах, достопримечательностях и событиях региона.



В Белгороде прошли первые крупные турниры по киберспорту



Сразу два турнира прошли в молодежном центре «Октябрь» весной при поддержке регионального IT-кластера и департамента цифрового развития области.

Финал Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги собрал более 70 студентов из 18 вузов и ссузов Белгородской области. По итогу отборочного этапа ВКСЛ 2021 в Белгородской области победу одержал Белгородский индустриальный колледж, который представит регион на всероссийском этапе. Также прошёл и чемпионат Белгородской области по киберспорту, на котором можно было получить спортивные разряды. Победители данного этапа также представят Белгородскую область на чемпионате России по киберспорту.

Систему непрерывного IT-образования запустили в Белгороде



Новый проект позволит сформировать навыки безопасной работы в сети, развивать логическое мышление, а изучать программирование начнут уже с первого класса. Систему непрерывного IT-образования глава региона Вячеслав Гладков представил на встрече с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. С 1 сентября 2021 года изучать IT-направление по обновлённым программам начнут ученики начальной школы, порядка 83 тысяч детей.



Белгородцы приняли участие в Digital-диктанте



Самая масштабная проверка знаний цифровой грамотности в стране прошла в третий раз. C 9 по 24 апреля мы проводили диктант онлайн, а также делали очную встречу, собравшую всех, кто хотел узнать свой уровень digital-скиллов :)



IT Career meetup собрал студентов, специалистов и всех желающих построить карьеру в сфере технологий



В марте региональный IT-кластер провёл первое офлайн-мероприятие в этом году. На митапе участники узнали, как составить резюме так, чтобы заинтересовать работодателя, получили крутые лайфхаки, которые помогут при трудоустройстве на работу, а также услышали ответы на многие вопросы в сфере карьеры.

Как прошёл день открытых дверей в Технологе?



Побывали в БГТУ им. В.Г. Шухова на дне открытых дверей и рассказали ребятам, почему IT меняют мир к лучшему, почему важно задумываться о будущем ещё в школе и как найти себя в многообразии технологий.



IT-сообщество представляли:



— Дмитрий Задохин, координатор IT-Кластера, руководитель центра развития IT-отрасли Белгородского информационного фонда.

— Валерий Пазюк, основатель студии F90, независимый разработчик.

— Александр Заикин, руководитель IT-проектов.

— Сергей Ивасив, заместитель генерального директора компании «СофТраст».

В регионе запустили пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в суде



В Белгородской области запустили пилотный проект — к трём участкам мировых судей подключили ИИ, который подготавливает судебные приказы по взысканию налоговых задолженностей. Искусственный интеллект не выносит сам судебный приказ, а только готовит документ и проверяет реквизиты. Это экономит время судьи. ИИ занимается взысканием трёх налогов: имущественного, транспортного и земельного.



Белгородец разработал нейросеть, определяющую COVID-19 с помощью рентгеновских снимков



Руководитель отдела R&D «Технологии Надёжности» Андрей Мирошниченко разработал решение, позволяющее с точностью в 94 процента определить у пациента ковидную пневмонию. Для этого он обучил нейросеть, которая уже изучила порядка 10 тысяч снимков здоровых лёгких и больных COVID-19. Снимки специалист получал из Индианского университета в Блумингтоне, США. В будущем Андрей планирует подать патент на свою разработку.



Цифровой прорыв. HEALTH & SCIENCE



Удалённое наблюдение на пациентами, повышение эффективности работы медицинских учреждений, постановка диагноза с помощью искусственного интеллекта и много других важных задач будут на халатное Health&Science.



