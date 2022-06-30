Елена Вебер

Расскажите про ваш жизненный путь.

​​По образованию я учитель русского языка и литературы и даже немного работала по профессии. Хватило меня ненадолго. (Улыбается). В этой сфере надо отдаваться на тысячу процентов, а мне было двадцать два года и явно не хватало жизненного опыта, чтобы учить детей. По счастливой случайности меня пригласили на собеседование в автоцентр «Южный» и так стартовала моя карьера в автомобильном бизнесе. Начала с администратора в Nissan, потом в Scoda, а через год меня пригласили в BMW. Здесь началась любовь. (Смеется). С брендом, автомобилями, направлением в целом — меня полностью захватил этот мир. Сначала работала администратором, в отделе продаж и в 2017 году мне предложили должность специалиста по маркетингу и PR. Уже через месяц работы маркетологом я запускала новый BMW пятой серии. Было сложно, но всё получилось очень круто и позитивно. Моя команда сработала на отлично, мы взяли награду за лучшее мероприятие в России по запуску нового BMW X5 в 2018 году. Фидбек как от руководства, так и от клиентов был тёплый и вдохновляющий. В очередной раз поймала себя на мысли — это мое. Со временем спектр моих интересов расширялся, и карьерная любовь перестала быть моногамной. В моей жизни появился Гастро Бар «Гуарана».

Идея открыть гастро бар стихийное решение или давняя мечта?

Не было никакой давней мечты, открыть ресторан решили мой супруг и его друзья. В 2018 году возникла идея, а в 2019 мы открылись на Никитской. Небольшое уютное место с авторскими коктейлями и интересными молодежными тусовками для друзей — что-то новенькое и необычное для Курска. Изначально я не занималась баром, ребята все делали самостоятельно. Случилась первая волна пандемии, бар закрыли на карантин, и мы начали понимать, что место получилось классное, но и площади не хватает, и расположение не совсем подходящее. Через несколько дней мы с мужем гуляли по утиному острову и заметили новое двухэтажное просторное и светлое здание с парковкой. Меня будто осенило, и я сказала мужу, что классно было бы переехать с «Гуараной» именно сюда. Он меня поддержал, и мы поменяли сто квадратов на триста с летней террасой в довесок и, соответственно, из бара переросли в ресторан. Мы по-прежнему называем «Гуарану» гастро баром, потому что у нас концепция коктейль-бара, но размах и возможности как у ресторана с посадкой более ста человек.

Как гастро бар «Гуарана» обрел свое имя?

Когда в агентстве из Питера разрабатывали концепцию и дизайн нашего места, название «Гуарана» было одним из предложенных. Мы просто сделали свой выбор. (Улыбается).

Экзотическое название гастро бара подразумевает экзотические позиции в меню?

У нас европейская кухня с безумно красивой подачей и невероятными вкусовыми сочетаниями. Для гурманов со стажем это, конечно же, в порядке вещей, но для тех, кто только открывает для себя мир гастрономических изысков — это, пожалуй, самая настоящая экзотика. (Улыбается). Наши коктейли все авторские и смешиваются так, что в них чувствуется только насыщенная палитра натурального вкуса, а алкоголь незаметен вовсе. Все продумано для максимального расслабления и получения чистого удовольствия.

У вас есть любимые сочетания еды и напитков?

Гребешки на ракушке или запеченный гребешок с крабом и апельсином из летнего меню плюс авторский коктейль «Гуарана» с приятной кислинкой. Это стоит попробовать.

Какими событиями вы наполняете атмосферу гастро бара?

События у нас в буквальном смысле на ежедневной основе, ибо с каждым гостем мы работаем индивидуально. Вне зависимости от повода, мы предлагаем много вариантов сервировки, оформления и праздничной атмосферы. Мы проводим классные тематические вечеринки, у нас есть отдельная зона для конференций. В ближайшем будущем планируем приглашать концептуальные арт-тусовки из других городов - будь то театралы, художники, писатели или музыканты.

Это права, что вы занимаетесь танцами?

Так и есть! На днях, к слову, у меня отчетный концерт. (Улыбается). С девятнадцати лет я хожу на современные танцы к одному и тому же тренеру. Это отличный способ разрядиться, отвлечься, проявить себя творчески и поддерживать форму. Каждый год готовим один или два номера, наша школа танцев снимает ДК, и мы выступаем на сцене. Вот в таком режиме я танцую уже четырнадцать лет.

ВАЖНО

Елена окончила филологический факультет в Курском государственном педагогическом университете. Очень любит бегать и не представляет себя без спорта на свежем воздухе. Путешествия занимают особое место в жизни Елены и являются одним из главных источников вдохновения.