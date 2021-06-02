Ольга Богомазова

Многие актеры, имея успех в кино и/или театре, в какой-то момент решают стать режиссерами. Например, артист Юрий Любимов оставил актерскую профессию и перешел к режиссуре. А что побудило вас стать театральным режиссером?

Все важные события в нашей жизни происходят очень просто. А все идеи рождаются из жизни. Я работала актером-кукловодом, параллельно училась в Москве на актерском курсе Евгения Киндинова — народного артиста РСФСР, действующего актера МХТ им. А. Чехова. И тогда начальник управления по воспитательной работе КГУ Алексей Кириченко позвал меня на работу в ВУЗ. Я занималась разработкой сценариев и режиссурой мероприятий. Мы праздновали восьмидесятилетие университета, я и моя напарница были режиссерами юбилея. Именно в этот период я познакомилась с невероятным количеством молодых и талантливых студентов, с которыми мы готовились к торжеству.Никто тогда даже не догадывался, что очень скоро станет частью молодого и смелого коллектива, что вот-вот случится театр!

Юбилей университета стал стартом театрального коллектива?

Да, сразу после юбилея ко мне пришел следующий заказ — рождественская сказка. Я ориентировалась на полученный опыт и примерно знала, что есть ребята-хореографы, танцоры, ведущие, мастера художественного слова. «Вот тут мы артистов и наберем» — подумала я, направляясь в актовый зал. В моей голове был приблизительно готовый сценарий. Когда зашла в зал, к удивлению, увидела и новые лица. С того самого момента и по сегодняшний день я являюсь руководителем студенческого театра. Мы импровизируем, рассуждаем о злободневном, говорим о высоком, работаем над собой.

Как проходят ваши репетиции? Тяжело работать с непрофессиональными актерами?

Мне сложно назвать своих артистов любителями, потому что за время работы их исполнительское мастерство достигло того уровня, к которому стремятся выпускники театральных институтов. И нет, это не громкое заявление и даже не мое предвзятое мнение, а всегда эмоциональные и искренние отзывы зрителей! Речевые и пластические тренинги, развитие внимания, воображения, вера в предлагаемые обстоятельства, этика, взаимоотношения с публикой и партнером, поиск зерна образа и роли - это верхушка айсберга. Главное — не заиграться, главное помнить, зачем мы выходим на сцену! Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, шашки, на скачках. На сцене жить нужно.

Почему вы любите свое дело? Чем оно интересно и важно для вас?

Театр люблю за то, что он воспитывает в зрителях сложные и важные качества, говорит о вечном и светлом. По крайней мере таким театр должен быть. Сегодня часто встречаются противоположные моим словам постановки. Это огорчает. Поэтому так важно сохранить сейчас лучшие традиции высокого русского психологического театра! Этому и стараюсь учить своих студентов, передаю им слова моих педагогов, формирую эстетический вкус и глубокую духовную позицию.

Актерам тяжело выходить на сцену и вживаться в роль?

Шесть лет я работала актрисой в Курском государственном театре кукол. Могу сказать на собственном опыте, артист испытывает определенное волнение при получении новой роли.Его посещают сомнения, искания и метания. Даже опытному и талантливому артисту нужна саморефлексия, которая помогает правильно простроить роль. Этот процесс не самый простой, но интересный и всегда вдохновляющий. Актерская профессия — искусство познания человеческой души. Вживаясь в роль, мы анализируем поступки и характер персонажа, разбираем его жизненный путь. Чем сильнее артист изучил своего героя, мотивы поведения и его душу, тем ярче, объемнее и яснее зритель воспринимает спектакль. Театр - это не развлечение. Это не просто прийти и провести весело и легко вечер, посмотреть веселую комедию с друзьями. Даже комедия в хорошем театре должна воспитывать. Зритель выходит с тысячью мыслей в голове после спектакля, много чего понял, что-то вынес и привнес в свою жизнь. Театр — искусство сложное, серьезное и актуальное во все времена. Всегда живое, всегда для души. Будем надеяться, что театр и дальше не потеряет своей актуальности и станет тем самым ловцом человеческих душ, который будет направлять эти души к свету.

ВАЖНО

За пять лет коллектив стал обладателем международных и всероссийских наград, в своём арсенале имеет около пятнадцати постановок: рождественские сказки и авторские спектакли о выдающихся деятелях русской культуры. Поэты театра­студии «Гастион» и Губернаторский камерный оркестр (дирижер Сергей Проскурин) имеют общие арт­проекты: «Музыка и поэзия», «Слово. Музыка. Образ», «360 VR­концерт.»

Текст: Мария Вербина

Фото: Наталья Бульба

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.