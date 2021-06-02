Андрей Мингазов

У вас за плечами две диссертации, большая и малая психиатрия. Вы из медицинской династии?

Папа хотел стать юристом, а мама хотела стать врачом, но их мечты не воплотились в жизнь. Эти мечты перешли ко мне по наследству. (Улыбается). Помимо медицинского образования, я получил и юридическое заочно. Не было такого, что я с детства мечтал работать доктором. С выбором этого направления связана смешная ситуация из школьных времен. Я учился в «бандитском» классе и так вышло, что ввязался в драку прямо на линейке в начале учебного года. Яркий старт девятого класса. (Смеется). После чего мама предложила мне попробовать себя в новой медицинской школе. Я согласился и мне понравилось! А дальше все по накатанной: поступил в медицинский институт, а после сразу подался в профессию. Психиатрия всегда меня привлекала. Это выросло из интереса к эзотерике, мистике и экстрасенсорике.

Выходит, психиатрия вас заинтересовала с ранних этапов обучения?

Да, склонность проявлялась всегда. Когда у нас были занятия по психиатрии, все студенты очень осторожно вникали в предмет, а меня это зацепило сразу и сильно.

Не так давно в Белгороде появилась арт-резиденция «АРТА». Расскажите, что подвигло вас на создание такого арт-пространства?

Папа оставил мне два дома, и я долго думал, как использовать их в нужном русле, чтобы и для людей, и для души. Со временем созрела мысль о проведении на территории арт-терапии. Захотелось создать место, где люди с помощью творчества смогут улучшать свое психическое состояние. Рисунок, лепка, столярная мастерская… Любое творческое начало с интроспективным и медитативным воздействием. В процессе создания я начал знакомиться с заинтересованными творческими людьми и это переросло в арт-резиденцию. Сейчас у нас могут остановиться художники, режиссеры, артисты. Пожить здесь немножко, что-то создать. Мы проводим выставки, лекции, концерты. В общем, реализуем полноценный спектр творческих задач.

Все, что происходит на территории арт-резиденции, несет в себе не только эстетическую функцию, но и лечебную?

Мне бы этого очень хотелось. Создать островок спокойствия, где время течет чуть медленнее. Наша главная проблема как человечества в том, что мы слишком интенсивно живем. Дни мелькают один за другим. В нашем пространстве мы стараемся достичь замедления времени, чтобы человек подумал, посмотрел на картины, пообщался с приятными людьми, открыл для себя что-то новое и как следует отдохнул. Судя по отзывам людей, у нас получается. Мы ещё в процессе возведения и, конечно же, есть к чему стремиться, но курс верный. Это радует.

Проводите собственные мероприятия специально для ваших пациентов?

На сегодняшний день мы провели несколько просветительных лекториев научно-популярного характера и одно групповое занятие совместно с другими психологами для людей с межличностными проблемами на тему «мужское/женское». В перспективе – развитие групповой терапии, где можно будет рассказать о своей проблеме и получить обратную связь не от одного человека, а от группы людей с похожими сложностями. Все, как мы привыкли видеть в зарубежных фильмах: «Меня зовут (имя), я не могу бросить курить». (Улыбается).

В народ давно ушла фраза: «У каждого психолога есть свой психолог» – правдивое выражение? Как вы восстанавливаете ментальные силы?

Правдивое, да. (Улыбается). У меня есть несколько человек, которым я могу позвонить в случае экстренного неблагополучия. Иногда нужно выговориться кому-то не из родственников, и такие люди у меня есть. Это происходит нечасто. В основном я восстанавливаюсь в процессе пребывания с самим собой. Читаю книги, слушаю музыку.

Как вы относитесь к тому, что сейчас активно пропагандируют спорт как психологическую панацею? Есть этому какое-то объяснение с точки зрения медицины?

Да, конечно. Но не спорт, а скорее физкультура. Аэробные нагрузки, такие как ходьба, бег, плавание, велосипед, йога, гребля, пилатес, снижают уровень кортизола (гормон стресса) и человек чувствует себя гораздо лучше. Это эффективный способ справиться с тревожностью и легкими формами депрессии. В профессиональном спорте совершенно обратная ситуация. Когда человек зарабатывает этим деньги и постоянно выступает на соревнованиях, уровень кортизола зачастую зашкаливает. Это приводит к психотравмам и выгоранию. У меня есть клиенты из этой сферы.

Расскажите о своей семье.

Девяносто процентов моих достижений свершились благодаря жене. С одной стороны, она обеспечивает крепкий тыл (в семье все спокойно), а с другой – является мотивацией для моей деятельности. Есть такая пословица: «Если мальчик лезет на дерево, значит, на него смотрит девочка». Как-то так. (Смеется). Она врач-кардиолог по образованию, но сейчас не работает и воспитывает детей. У нас две дочки и сын: Мария, Анна и Иван.

ВАЖНО

Андрей окончил Южно­Уральский государственный медицинский университет (ЧГМА на момент выпуска). Преподавал в вузе на кафедре психиатрии. В его трудовой практике был пятилетний период работы психотерапевтом в хосписе. В Белгород семья Мингазовых переехала два года назад. В свободное время Андрей любит играть на гитаре.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Тигран Лалаян

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