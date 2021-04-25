Анна Лалаян

Тяга к изобразительному искусству – это с детства?

Да. У нас дома всегда были краски, ватманы, кисти и прочие атрибуты художника, ведь рисование (как хобби) — большое увлечение моих дедушки и папы. Когда подросла, родители, долго не раздумывая, отдали меня в художественную школу. Хоть я и окончила художку с отличием, мне не нравилось писать натюрморты, пейзажи, портреты, вообще все, что связано с направлением реализма. Академичный подход быстро мне наскучил. Хотелось творить напрямую, без посредников. Отображать на холсте и в пространстве истинную сущность своей энергии. (Улыбается). Абстрактные картины со смешанными техниками и использованием необычных материалов, броские инсталляции с живыми людьми, скандальные перформансы — вот мой подход к изобразительному искусству. Кто из классиков зальет себя розовой краской с ног до головы? (Смеется).

Как бы вы охарактеризовали свой художественный стиль?

Мой стиль обитает на стыке сюрреализма и абстракционизма. Я изображаю нечто живое и способное мыслить. Непонятное для всех, но способное помочь зрителю понять самого себя. Каждый увидит свою правду в моих работах. Так, на мой взгляд, и должно работать искусство. На моих полотнах никто не сможет найти прямых линий или мрачных цветов, а множество изображенных частей тела и живых форм дают простор для фантазии созерцающим. Зритель излагает свою версию увиденного, давая объяснения загадочной картине через призму своего восприятия, логики и жизненного опыта. Через подобное толкование человек подсознательно может рассказать о себе, своих привязанностях, проблемах и настроении. Поэтому я твердо убеждена, что на выставке моих картин не только гость является зрителем, но и полотно – молчаливый наблюдатель, и пока ищется скрытый смысл в изгибах и линиях, картина сама пытается понять смотрящего.

Розовый – ваш любимый цвет. Так было всегда?

Нет. Розовый цвет плотно вошел в мою жизнь только после того, как мне исполнилось 30 лет. (Улыбается). Я обожаю этот цвет, а также контрастные сочетания с ним! Правильный подбор соседнего цвета способен сделать розовый еще прекраснее. Какое-либо замысловатое значение в него не вкладываю. Мне самой интересно, почему мой выбор пал именно на розовый, но уверена, что в психологии его значение позитивно.

Яркие перформансы – это порыв души или PR-механизм?

Это, скорее, способ одушевления моего творчества. Моя выставка называется «Живые формы» и каждое полотно для меня – это отдельный живой организм со своим характером. Кто, как не человек, может «примерить» на себя образ моего полотна? О порыве души здесь речи не идет. В плане эмоций я довольно сдержанная. Это касается и подхода к своему творчеству. Холодная голова и отсутствие эмоций. Тот факт, что перформанс может быть очень мощным PR-механизмом – очень здорово и достаточно удобно для продвижения творчества в массы! Это дает большой отклик, ведь среди зрителей очень мало равнодушных. Кроме того, я считаю, что перформанс – полноценный социальный механизм, который можно выгодно использовать, к примеру, для отвлечения внимания общественности от негативных событий и новостей. На моих выставка человек словно совершает путешествие в другое измерение, где наполняется чем-то совершенно новым и самодостаточным, чем-то, что полностью погружает его в мир моей фантазии. Каждую свою выставку я наполняю атмосферой свободы, а открытие превращаю в эффектное шоу.

Давно ли творчество из хобби переросло в карьеру?

Свою творческую карьеру я начала только в 2019 году, но за плечами уже десятки выставок, публикации в печатных изданиях, коллаборации с талантливыми людьми (и множество противоречивых статей в интернете!). Курск до сих пор не может забыть мою выставку-перформанс, которая проходила в прошлом году. Ничего не могу с собой поделать, люблю поскандалить. (Смеется). До этого я пять лет работала в правоохранительных органах и дослужилась до капитана. Но сколько себя помню, рисовала я всегда

Для многих вы источник вдохновения! Чем вдохновляетесь сами?

Спасибо, для меня это комплимент! Принято считать, что художника вдохновляют чувства, глубокие жизненные радости и переживания, политическая обстановка и фазы Луны. (Смеется). Это не про меня! Я ищу вдохновение внутри себя. Рисую исключительно своим «наполнением» вне зависимости от происходящего вокруг.

ВАЖНО

У Анны юридическое образование. Она родилась в Кемерово, а какое­то время жила за северным полярным кругом. Белгород уже пятый город, в котором Анна на ПМЖ. Ее девичья фамилия Волкова. Анна очень любит путешествия и кино «не для всех».

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Ярослав Мельников

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