Наталья Эдель

За плечами у вас богатый опыт работы в медицине. С чего начался ваш профессиональный путь и как вы пришли к превентивной терапии?

Мой путь начинался с работы в обычной городской больнице, преимущественно в приемном отделении и отделении интенсивной терапии. Даже в начале профессионального пути у меня было понимание, что многие заболевания вызваны недостаточной профилактикой и неправильным образом жизни. Да, не всегда возможно повлиять на первоначальный фактор развития заболевания, но в наших силах определить потенциальные угрозы, слабые места, предрасположенности организма и с помощью целого ряда инструментов, в том числе с помощью медицинских технологий, питания, повышения осознанности ответственности за свое здоровье предупредить различного рода заболевания. Сохранять и приумножать здоровье – это первостепенная задача наших специалистов.

Превентивная медицина набирает популярность во всем мире. В чем секрет?

В настоящее время все больше людей осознают, что заниматься превентивной медициной, а значит, предотвращать болезни – это эффективно и выгодно. Люди, которые понимают значимость своего здоровья и проявляют заботу о своем организме, совершают самые выгодные инвестиции в своей жизни.

Расскажите об особенностях клиники «Эдельвейс».

Мы работаем в составе курорта Riviera Wellness Resort. Наши гости получают комплексные медицинские услуги, спа-процедуры, фитнес-тренировки, мероприятия по стресс-менеджменту. Команда специалистов индивидуально работает с гостем в течение всей программы. Наши программы проходят в условиях проживания в роскошных номерах отеля, в ресторане гости получают индивидуальное меню, разработанное специалистами «Эдельвейс» по протоколам Института функционального питания (США).

В каких основных направлениях работает медицинский центр?

Это диагностические программы и оздоровительные комплексы от 2 до 14 дней. Одно из самых востребованных направлений －диагностика Cheсkup. Комплексное обследование можно сделать за один-два дня по разным направлениям. Например, Cheсkup «персональное питание» включает в себя комплекс из более 150 исследований, среди них – определение уровня витаминов и микроэлементов в крови, анализ крови на непереносимость пищевых продуктов. Делаем анализ состава тела по 56-ти показателям, выполняем ДНК-анализ, проводим водородные дыхательные тесты. Задача определить, какое питание является подходящим для конкретного человека. Формируем список продуктов, которые требуют исключения или увеличения в рационе. Специалисты анализируют результаты исследования, разрабатывают для гостя стратегию, включающую мероприятия, необходимые для сохранения и укрепления здоровья.

Какие услуги и процедуры вы предлагаете гостям курорта?

Длительные программы оздоровления от семи дней предполагают специально составленные комплексы процедур, питания, двигательной активности, лекций, которые проводят врачи. Все это делается для того, чтобы дать некий толчок организму и сознанию для изменения, чтобы приобрести полезные привычки, запустить позитивные процессы изменения, получить первые результаты в виде прилива сил и энергии, снижения веса, улучшения внешнего вида, уменьшения симптомов заболеваний и т.д. В нашей клинике есть несколько направлений оздоровления. Одно из ведущих – детоксикация организма. Это очень важно для людей, живущих в мегаполисе, имеющих вредные привычки, не брезгующих фастфудом. Мы используем мягкие европейские методики. Они не доставляют стресса, очищение происходит естественным путем, в комфортных условиях. Важнейшей частью программы является аппаратная детоксикация с помощью не имеющей аналогов в России детокс-капсулы MLXi³Dome. Комплекс процедур, их кратность подбираются индивидуально для каждого гостя. Помимо детоксикации, предусмотрены курсы снижения веса, борьбы с хронической усталостью и выгоранием, программы комплексного омоложения. В клинике предусмотрены и короткие оздоровительные программы на два-три дня – велнес -уикенды. Направление велнес- уикенда «Спокойствие Транквилити» восстанавливает баланс, ощущение спокойствия и умиротворенности. Уикенд «Энергия Pro» – для людей, которым необходимо за короткое время взбодриться, повысить жизненный тонус и силы. Уикенд «Сияние и свежесть от St. Barth» подходит для тех, кто желает доставить удовольствие себе, своей коже, получить свежий, сияющий вид за выходные. Также мы готовы составить под индивидуальный запрос программу, Cheсkup или велнес-уикенд, которые удовлетворили бы желания и потребности гостя.

Здоровый образ жизни именно для вас, какой он? Что предпринимаете для профилактики заболеваний?

Моя хорошая привычка, которая сформировалась годами, — осознанное питание. Слежу за тем, чтобы в течение дня я съедала минимум пять наименований овощей и один-два фрукта, анализирую, какой белок и полезные жиры были в моем рационе. Обязательно ложусь спать до полуночи. Лучший сон для меня начинается до десяти вечера, за час до сна отказываюсь от гаджетов. Все это дело привычки и основа образа жизни.

ВАЖНО

Наталья окончила медицинский институт Петрозаводского государственного университета. Получила дополнительное образование в Санкт­Петербурге, прошла повышение квалификации в Москве. Дополнительно завершила обучение в Институте функциональной медицины (США), а также в Ассоциации майер­терапевтов (Австрия).

Текст: Таисия Некрасова

Фото: Геннадий Литвинов

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