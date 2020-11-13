Ольга Цыбина

Сколько лет вы в деле?

С 2002 года появился «Дом Цветов», а до этого были две точки на «Центральном рынке». Между этими этапами жизни уместилась целая история, которая определила мое бизнес-будущее. В одной из поездок в Москву меня осенило — нужно открывать оптовку с комнатными растениями. По ощущениям это было похоже на откровение. Почему именно оптовка? На тот момент в Белгороде не было ни одной фирмы, где можно было купить цветы оптом. Сначала я долго искала место, где можно открыть магазин. Никто не хотел сдавать помещение. Спустя множество телефонных звонков, переговоров и встреч помещение нашлось. Было трудно представить, как в гараже для грузовой машины может расположиться цветочный магазин. Да, это был гараж. Своими силами мы сделали ремонт, привели все в порядок. Я сама занималась закупкой, составляла заявки, ездила за товаром в Москву и Голландию. Могу без стеснения сказать, что в прямом смысле жила на работе. Со временем количество клиентов увеличивалось, заказы становились объемнее. Появились розничные покупатели. В какой-то момент стало ясно, что розничная торговля вышла на первый план. Пришлось разделить эти два направления. В 2004 году оптовая точка переехала в Дубовое. Мы надеялись, что здесь не будет розничных покупателей, так как магазин далеко от города. Но здесь их стало еще больше. Вот так мы доросли до оптово-розничной компании. Моя деловая история в совокупности насчитывает более двадцати лет. (Улыбается).

Как женщине стать успешной, если она выбрала путь бизнес-леди?

У бизнес-леди должна быть огромная вера в себя и в дело своей жизни. Для успеха важно понимание, для чего женщине нужен этот путь. Следующий шаг к успеху — осознание того, что чем-то придется жертвовать. Без этого никуда.

Часто ли вы сталкивались с гендерной дискриминацией в бизнесе?

В начале моего пути таких случаев было очень много. Даже для того, чтобы взять кредит в банке, нужно было доказать, что я надежный плательщик. Сегодня неважно женщина вы или мужчина. Важна личная сила духа. Люди чувствуют энергию и уважают ее. Сильным проще наладить личные контакты и обеспечить надежное партнерство.

Существует ли ваша личная философия, которая лежит в основе бизнеса?

Нужно идти туда, где тебя драйвит. Состояние, когда просыпаешься утром и заряженный идешь заниматься любимым делом, творить новое, воплощать самые безумные идеи, должно быть перманентным. Наградой будет крутое чувство, когда добиваешься больших целей. Это помогает понять, что двигаешься в правильном направлении.

Какое место в вашей жизни имеет самообразование?

Первое. Моя история успеха началась с книги Наполеона Хилла «Думай и богатей». Я просто прожила все, что было написано в этой книге. Все начало получаться после того, как она впиталась в мое подсознание. Люблю получать знания через книги, поэтому много читаю про философию успеха и бизнес-литературу. Но чтением тема самообразования не ограничивается. Сейчас, например, участвую в образовательном проекте @X10_Academy. Курс полностью реконструирует меня путем анализа и работы со своими сильными и слабыми сторонами. С каждым новым занятием сознание переворачивается с ног на голову и обратно. (Смеется). Одним из таких переворотов стало ведение личного аккаунта в Instagram @tsybina9797. В блоге рассказываю про бизнес, свою жизнь, сложности и успехи. Стараюсь быть интересной и полезной для аудитории.

Что для вас является высшей радостью?

Когда просыпаешься утром и чувствуешь во всех уголочках своей души спокойствие. Для меня это состояние гармонии с самой собой. Лишь бы у близких и родных людей все было хорошо. Это и есть высшая радость.

Кто из известных женщин вас вдохновляет?

Вдохновляют мужчины. (Смеется). Не могу привести пример женщин, которые бы вдохновили меня. С мужчинами проще. (Улыбается). В последнее время восхищаюсь Игорем Рыбаковым. Мне нравится, как человек изменил свою жизнь, нравится и его подход к бизнесу. Эта история заставляет посмотреть на многие вещи абсолютно с другого ракурса.

У вас есть домашние питомцы?

Да, конечно. Есть просто невероятная любовь — американская акита Ричард. Собака в нашем доме появилась неожиданно и наполнила его новыми взаимоотношениями, которые дарят тепло и понимание.

Назовите качества, которые делают Ольгу Цыбину самой собой.

Все просто — я люблю то, что делаю. Обожаю, когда новые идеи сваливаются как снег на голову и стараюсь всегда легко относиться к трудностям на моем пути.

ВАЖНО

У Ольги взрослый сын, с которым сложились партнерские отношения в бизнесе. Она энергичная и всегда идет в ногу со временем. Не может долго сидеть на одном месте, поэтому часто путешествует. Любит читать и как настоящий гурман пробовать изысканные блюда со всего мира.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Геннадий Литвинов

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