Нина Стрижова и Светлана Ломоносова двадцать пять лет поют дуэтом душа в душу

Двадцать пять лет — внушительный отрезок времени. Расскажите, как зародился ваш союз?

Нина: С раннего детства я слушала, как мама поет дуэтом со своей подругой. Пожалуй, это и заложило крепкую основу и, забегая вперед, отмечу, что некоторые песни из тех времен вошли и в наш со Светой репертуар. Поступив в училище, я сразу начала петь дуэтом. У меня низкий голос, а девочек с высокими голосами было больше, что давало мне большой выбор для идеального сочетания голосов в дуэте. Когда приехала в Белгород и услышала Свету — все сразу стало на свои места. Не было долгих спевок и утомительных притираний, мы попробовали и сразу запели душа в душу. (Улыбается).

Светлана: Наш союз — это легкость во взаимодействии и абсолютное взаимопонимание. Если бы это давалось с трудом, через тернии — в таких условиях продержаться целых двадцать пять лет просто невозможно. Это же ни много ни мало — четверть века. (Улыбается).

Нина: В филармонии до сих пор не все знают, кто из нас Нина, а кто Света. (Смеется). Нас ведь всегда объявляют вместе, и на сцене мы всегда вместе.

Светлана: За эти годы мы стали как сестры. Нас зовут — «Графини Вишни». (Смеется). Нам так это нравится.