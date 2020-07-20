Губернатор объяснил рост числа заболевших коронавирусом на Ставрополье

Губренатор Владимир Владимиров объяснил рост суточного числа зараженных коронавирусной инфекцией на Ставрополье. Основной причиной стали частые поездки жителей в другие регионы.
Губренатор Владимир Владимиров
Согласно статистике краевого Минздрава, половина новых заболевших в последнее время выезжала в другие регионы России. Нам необходимо тестировать всех, кто приезжает на Ставрополье из других субъектов федерации. Исследование должно проводиться за счет средств краевого бюджета. В первую очередь нужно тестировать работающих с людьми сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы.
Владимир Владимирович дал соответствующее поручение. Оно вскоре будет претворено в жизнь, что должно существенно поспособствовать стабилизации ситуации с распространением COVID-19 на Ставрополье.
Последние дни на Ставрополье фиксировались рекордные показатели по суточному приросту зараженных COVID-19. - более 100 человек в день. Число заболевших коронавирусом в России превысило 777 тысяч, в мире — 14,5 миллионов человек. Всего в России вылечились от COVID-19 уже более 550 тысяч человек. Роспотребнадзоре заявили о минимальной циркуляции коронавируса в стране. Всплеск пандемии в России идет на спад. Почти половина россиян не собираются делать прививку от COVID-19.
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