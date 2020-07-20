Губернатор объяснил рост числа заболевших коронавирусом на Ставрополье

Губренатор Владимир Владимиров объяснил рост суточного числа зараженных коронавирусной инфекцией на Ставрополье. Основной причиной стали частые поездки жителей в другие регионы.

Губренатор Владимир Владимиров

Согласно статистике краевого Минздрава, половина новых заболевших в последнее время выезжала в другие регионы России. Нам необходимо тестировать всех, кто приезжает на Ставрополье из других субъектов федерации. Исследование должно проводиться за счет средств краевого бюджета. В первую очередь нужно тестировать работающих с людьми сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы.