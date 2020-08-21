5 сентября на территории "Агропарк Самара" состоится открытие выставки-перформанса "Универсам"

На территории "Агропарк Самара" пройдет выставка-перформанс "Универсам". Официальное открытие состоится 5 сентября в 11:00.

По задумке организаторов, "Универсам" - это необычный магазин, на полках которого лежат искусство, вдохновение, искренние эмоции и яркие цвета. Посетители выставки, по аналогии с обычным универмагом, возьмут продуктовые корзины и наполнят их особыми вещами. На "Универсаме" представят различные виды искусств: живопись, танец, фотографию. В течение всего периода выставки-перформанса гости смогут принять участие в мастер-классах и творческих встречах.

В день открытия в 19:00 состоится концерт от Джазового квинтета Александра Карбасова.