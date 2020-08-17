Студент архитектурного факультета Политеха Марк Берне организовывает свою вторую выставку. Официальное открытие IDENTITY состоится 21 августа в 19:00 в Formogramma, по адресу Молодогвардейская, 80.

На экспозиции будут представлены аудио- и видеоинсталляции молодого архитектора. Проект "Идентичность" - это попытка выхода за границы общепринятых норм, гендерных и социальных стереотипов. По словам автора, каждый арт-объект представляет собой автобиографическое высказывание, которое в разные моменты жизни отзывается у каждого человека.

Даже самый незначительный выбор делает нас теми, кто мы есть. Мне нравится наблюдать за моими друзьями: они пробиваются сквозь пелену непонимания и создают собственную уникальную реальность. К сожалению, попытка пойти против своей природы наносит серьезный ущерб нашей внутренней целостности. Острые удары слов и реакции неприятия порою прочно вонзаются в наши тела, оставляя на них глубокие следы. Но не это ли является формообразующим фактором нашей идентичности?».

Вход на экспозицию строго по паспортам (возраст 18+).