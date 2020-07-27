Губернатор Самарской области объявил общественное голосование по установке памятной стелы. Как сообщает администрация города, ее установят в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Высказать свое мнение по месту для нового монумента может любой житель области с 27 июля по 3 августа 2020 года. Для этого необходимо отправить письмо на почту администрации города gtd.samara@gmail.com, или воспользоваться ящиком для голосования, установленным в здании Управления информации и аналитики Администрации г.о. Самара, ул. Куйбышева, д.120.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Самаре 2 июля 2020 года. Такое решение приняли на заседании Российского организационного комитета «Победа».