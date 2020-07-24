Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. На официальной встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.

Как сообщается, глава Правительства доложил о положительной динамике: рост числа заболевших снижается, а большая часть коронавирусных учреждений в данный момент освобождается. На собрании было принято решение о постепенном возвращении переоборудованных больниц в привычный формат, а также о возобновлении плановых операций.