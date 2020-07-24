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Дмитрий Азаров встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко

  • Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. На официальной встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране. 

Как сообщается, глава Правительства доложил о положительной динамике: рост числа заболевших снижается, а большая часть коронавирусных учреждений в данный момент освобождается. На собрании было принято решение о постепенном возвращении переоборудованных больниц в привычный формат, а также о возобновлении плановых операций. 

В ходе собрания Губернатор региона также представил нового главу регионального минздрава Армена Беняна. 

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