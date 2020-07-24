Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. На официальной встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.
Как сообщается, глава Правительства доложил о положительной динамике: рост числа заболевших снижается, а большая часть коронавирусных учреждений в данный момент освобождается. На собрании было принято решение о постепенном возвращении переоборудованных больниц в привычный формат, а также о возобновлении плановых операций.
В ходе собрания Губернатор региона также представил нового главу регионального минздрава Армена Беняна.
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