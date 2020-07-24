"Ерик Парк" на территории жилого района "Волгарь" благоустроят в 2020 году, сообщает администрация города.

В планах по улучшению инфраструктуры - обновленные дорожки, скамейки, площадки для выступлений и террасы для отдыха. Проект затронет благоустройство и прогулочной зоны вдоль озера Старица Дубовый Ерик на улице Ефрема Медведева и Бульвара Засамарской слободы. Ознакомиться с подробным планом улучшения "Ерик Парка" можно на официальном сайте администрации Самары.