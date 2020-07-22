Губернатор Самарской области объявил о продолжении снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.

По постановлению от 21 июля, в регионе возобновляется работа музеев и самарского зоопарка. Посетить общественные места можно как самостоятельно, так и в группе до 10 человек. Обновленный документ также разрешает проведение спортивных региональных мероприятий, с ограниченным количеством посетителей.