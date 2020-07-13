14 июля в 12:00 Самарское областное вещательное агенство проведет пресс-конференцию о постепенном выходе из режима ограничений. Организаторы сообщают, что на мероприятии можно будет узнать о мерах поддержки граждан.

Экспертами на конференции будут выступать управляющая самарским отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марина Мясникова, руководитель Абсолют-Банка в Самаре Олег Кулешов, куратор Самарской региональной сети АО КБ "Солидарность" Олег Черновалов, управляющий банком ВТБ в Самарской области Максим Папков, а также руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов.

На пресс-конференции будут подниматься вопросы изменения экономической ситуации в стране, возможности выхода предпринимателей из кризиса и поддержки граждан Правительством.

Присоединиться к пресс-конференции можно как на официальном сайте агентства, так и через группы в других социальных сетях.