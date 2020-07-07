6 июля состоялось заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу. По его итогам стало известно, что ситуация с распространением инфекции стабилизировалось.

Однако, главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова отметила, что снимать режим ограничений еще рано. По ее словам, в пяти муниципалитетах региона уровень распространения инфекции выше среднеобластного.

Большое число заболевших наблюдается в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Ставропольском районе.

По сообщению департамента информационной политики, Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов обсудить ситуацию с распространением инфекции. Глава Самарской области предполагает увеличение контроля, и, если потребуется, усиление ограничительных мер.

Напомним, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией наблюдается с 5 июля. По данным на 5 число, прирост составил 127 пациентов, а 6 июля уже 135 пациентов. Эти показатели выше средних цифр предыдущих недель.